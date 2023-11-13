40工人受困…印度隧道施工突坍塌 救難人員清除瓦礫堆試圖救出

印度北部、位於喜馬拉雅山旁的北阿坎德省一處正在修建的公路隧道昨天發生坍塌，40名工人受困其中，救難人員今天出動重型挖土機清除瓦礫堆，試圖將他們救出。（Getty Images）

印度 北部、位於喜馬拉雅山 旁的北阿坎德省（Uttarakhand）一處正在修建的公路隧道昨天發生坍塌，40名工人受困其中，救難人員今天出動重型挖土機清除瓦礫堆，試圖將他們救出。

意外發生於昨天凌晨。救難人員今天表示，他們已經與受困超過24小時的40名工人取得聯繫。

印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force, NDRF）高階指揮官班達里（Karamveer Singh Bhandari）說：「被困在隧道裡的40名工人全都安然無恙。」

北阿坎德省官員表示，「有一些跡象」顯示受困的工人還活著。

救難人員持續向隧道內部供給氧氣，並已透過水管將食物送進去。

緊急事務處理官員拉瑟德（Durgesh Rathodi）在現場告訴法新社：「已透過水管將一些小的食品包送到裡面，也透過這條管線向隧道內部供應氧氣。」

「我們已收到一些信號，表明受困的工人們還活著。」

拉瑟德說，挖土機已清除了前方約20公尺的重型廢料，但受困人員距離此處還有40公尺。

災難處理官員帕特沃（Devendra Patwal）表示，他相信這些人可能還活著。

帕特沃對「印度快報」（Indian Express）說：「幸好，工人們在裡頭並非擠壓在一起，還有大約400公尺的緩衝空間可以行走和呼吸。」

官方救難團隊公布的照片顯示，寬闊的隧道被巨大的混凝土堆堵住，瓦礫堆前有從破碎頂部垂下的扭曲金屬。