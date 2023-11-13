40工人受困…印度隧道施工突坍塌 救難人員清除瓦礫堆試圖救出
印度北部、位於喜馬拉雅山旁的北阿坎德省（Uttarakhand）一處正在修建的公路隧道昨天發生坍塌，40名工人受困其中，救難人員今天出動重型挖土機清除瓦礫堆，試圖將他們救出。
意外發生於昨天凌晨。救難人員今天表示，他們已經與受困超過24小時的40名工人取得聯繫。
印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force, NDRF）高階指揮官班達里（Karamveer Singh Bhandari）說：「被困在隧道裡的40名工人全都安然無恙。」
北阿坎德省官員表示，「有一些跡象」顯示受困的工人還活著。
救難人員持續向隧道內部供給氧氣，並已透過水管將食物送進去。
緊急事務處理官員拉瑟德（Durgesh Rathodi）在現場告訴法新社：「已透過水管將一些小的食品包送到裡面，也透過這條管線向隧道內部供應氧氣。」
「我們已收到一些信號，表明受困的工人們還活著。」
拉瑟德說，挖土機已清除了前方約20公尺的重型廢料，但受困人員距離此處還有40公尺。
災難處理官員帕特沃（Devendra Patwal）表示，他相信這些人可能還活著。
帕特沃對「印度快報」（Indian Express）說：「幸好，工人們在裡頭並非擠壓在一起，還有大約400公尺的緩衝空間可以行走和呼吸。」
官方救難團隊公布的照片顯示，寬闊的隧道被巨大的混凝土堆堵住，瓦礫堆前有從破碎頂部垂下的扭曲金屬。
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