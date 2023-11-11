憂政治對立衍生暴力衝突 奈及利亞3州為選舉提高警備

由於擔心政治對立可能演變成暴力事件，奈及利亞警方在3個州的州長選舉開始時部署了直升機和砲艇。

法新社報導，州長在奈及利亞是位高權重的人物，州長選舉競爭激烈，衝突、謀殺和恐嚇選民的事件屢見不鮮。

警方已對奈及利亞南部的巴耶爾薩州（Bayelsa）、東南部的伊莫州（Imo）和中部的科吉州（Kogi）發布全面的旅行限制措施。

官員表示，他們已增強應對選舉暴力的武力；軍方發言人表示，軍隊正在派兵「加強安全」。

選舉的公正性也受到檢視。全國獨立選舉委員會（INEC）警告，它們將不會統計來自爆發衝突投票 站的選票。

全國獨立選舉委員會昨天表示，一名委員會官員在巴耶爾薩州「等待登船時遭綁架」，而另一艘載有選舉文件的船隻翻覆，影響該州5000多名選民。

觀察家正密切關注選舉委員會；此前，在今年稍早的總統大選中，批評者和反對人士指控，開票結果上傳的延誤和技術問題為作票提供機會。

全國獨立選舉委員會表示，已從總統大選中汲取教訓，並「已盡一切努力保證週末的選舉將自由、公平且可信」。

巴耶爾薩州希望避免重蹈2019年選舉覆轍，當時發生了零星的暴力事件和濫權行為，包括殺人、綁架、買票和恐嚇。

東南部的伊莫州也面臨巨大安全挑戰，包括來自分離主義團體比亞法拉原住民 組織（Indigenous People of Biafra, IPOB）的威脅，這個組織主張建立一個伊博族人（Igbo）的國家。