衝突逾1個月 中東國家聚沙國會商加薩戰事 伊斯蘭聖戰組織看衰

伊朗總統萊希（中）11日準備搭機前往沙烏地阿拉伯參與峰會；照片由伊朗總統府釋出。（歐新社）

法新社報導，阿拉伯國家領袖和伊朗 總統11日會齊聚沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行峰會，預期將強調以色列應在捲入其他國家前終止加薩 戰事的要求。

該峰會為阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（OIC）的緊急會議。兩組織原定分別開會，但沙國外交部11日稍早表示2組織峰會將合併舉行。沙國官媒報導，此舉彰顯針對加薩和巴勒斯坦 領土意外的危險發展，阿拉伯和伊斯蘭世界達成團結立場、表達共同意志的重要性。

阿拉伯聯盟副秘書長薩基在本周稍早表示，該聯盟意在展示阿拉伯世界會如何在國際場合行動，以期終結侵略、支持巴勒斯坦和巴人、譴責以國占領行為並敦促其負起罪行的責任。

但巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）高層辛迪10日在黎巴嫩首都貝魯特舉行的記者會表示，不對此類會議抱希望，「我們已經看到他們這多年來的成果」，而峰會在衝突爆發30多天後才舉行，已透露其成果恐不理想。

以色列和主要靠山美國仍拒接受停火要求，預料將在11日受到批評。沙國分析師阿爾加什安（Aziz Alghashian）表示，衝突不只和以巴相關，亦與促進以國行動的勢力有關，基本上就是美國和西方。

另據路透報導，伊朗總統萊希11日赴沙國與會前，在機場表示當前加薩不需要空口白話，而是需要實際行動，並表示：「今日，伊斯蘭國家的團結相當重要」。

萊希也藉這次出訪，成為繼中國大陸3月斡旋沙烏地、伊朗達成中止敵對的協議後，首次出訪沙國的伊朗總統。