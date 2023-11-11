我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市低收入者用住房券 上州多郡抵制

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

衝突逾1個月 中東國家聚沙國會商加薩戰事 伊斯蘭聖戰組織看衰

編譯高詣軒／即時報導
伊朗總統萊希（中）11日準備搭機前往沙烏地阿拉伯參與峰會；照片由伊朗總統府釋出。（歐新社）
伊朗總統萊希（中）11日準備搭機前往沙烏地阿拉伯參與峰會；照片由伊朗總統府釋出。（歐新社）

法新社報導，阿拉伯國家領袖和伊朗總統11日會齊聚沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行峰會，預期將強調以色列應在捲入其他國家前終止加薩戰事的要求。

該峰會為阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（OIC）的緊急會議。兩組織原定分別開會，但沙國外交部11日稍早表示2組織峰會將合併舉行。沙國官媒報導，此舉彰顯針對加薩和巴勒斯坦領土意外的危險發展，阿拉伯和伊斯蘭世界達成團結立場、表達共同意志的重要性。

阿拉伯聯盟副秘書長薩基在本周稍早表示，該聯盟意在展示阿拉伯世界會如何在國際場合行動，以期終結侵略、支持巴勒斯坦和巴人、譴責以國占領行為並敦促其負起罪行的責任。

但巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）高層辛迪10日在黎巴嫩首都貝魯特舉行的記者會表示，不對此類會議抱希望，「我們已經看到他們這多年來的成果」，而峰會在衝突爆發30多天後才舉行，已透露其成果恐不理想。

以色列和主要靠山美國仍拒接受停火要求，預料將在11日受到批評。沙國分析師阿爾加什安（Aziz Alghashian）表示，衝突不只和以巴相關，亦與促進以國行動的勢力有關，基本上就是美國和西方。

另據路透報導，伊朗總統萊希11日赴沙國與會前，在機場表示當前加薩不需要空口白話，而是需要實際行動，並表示：「今日，伊斯蘭國家的團結相當重要」。

萊希也藉這次出訪，成為繼中國大陸3月斡旋沙烏地、伊朗達成中止敵對的協議後，首次出訪沙國的伊朗總統。

伊朗 加薩 巴勒斯坦

上一則

最大醫療機構遭轟炸…以軍逼近4間加薩醫院 院長絕望：被戰車包圍

延伸閱讀

最大醫療機構遭轟炸…以軍逼近4間加薩醫院 院長絕望：被戰車包圍

最大醫療機構遭轟炸…以軍逼近4間加薩醫院 院長絕望：被戰車包圍
以色列：不尋求統治加薩 但須進駐部隊 巴：不會搭著以戰車返加薩

以色列：不尋求統治加薩 但須進駐部隊 巴：不會搭著以戰車返加薩
傳以色列、哈瑪斯正在談 用短暫停火換釋放所有平民人質

傳以色列、哈瑪斯正在談 用短暫停火換釋放所有平民人質
加薩拉法關卡再次關閉 巴西公民延後撤離

加薩拉法關卡再次關閉 巴西公民延後撤離

熱門新聞

以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10
保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院