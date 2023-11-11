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獲地方政黨支持 西班牙代理總理桑傑士可望連任 但有「1隱憂」

中央社／馬德里10日綜合外電報導
西班牙代理總理桑傑士。（歐新社）
西班牙代理總理桑傑士。（歐新社）

西班牙代理總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在進一步獲得兩個地方政黨的支持後有望連任，但桑傑士承諾赦免加泰隆尼亞分離主義者，令國內普遍瀰漫著一股不滿情緒。

路透報導，社會勞工黨（Socialist Party）的桑傑士獲得「巴斯克民族主義黨」（PNV）和加納利聯盟（Canarian Coalition）確認支持，再加上昨天分離主義政黨「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts per Catalunya）奧援，使得桑傑士在即將舉行的下議院投票中將獲絕對多數。

議會關係代理部長博拉紐（Felix Bolanos）接受SER廣播電台採訪時表示：「我們已成功獲得多數席次，使得桑傑士的任命成為可能。」

這其中較複雜的協議是在昨天與「全力為加泰隆尼亞黨」達成，它包括通過一項爭議性法律，赦免那些因2017年加泰隆尼亞試圖脫離西班牙而遭定罪的人。

博拉紐說：「我們的立場相距甚遠，但這項協議意味著我們正盡最大努力相互理解。西班牙和加泰隆尼亞值得這樣做。」

民調顯示，西班牙國內在赦免加泰隆尼亞分離主義者的議題上意見分歧，甚至在社會勞工黨內部也是如此。

民調機構Metroscopia今年9月進行的調查顯示，70%的西班牙人反對赦免，其中包括59%的社會勞工黨支持者。

然而，西班牙電視台第6台（La Sexta）10月中旬的另一項民調顯示，民眾對此議題的分歧較為平均，50.8%的人反對赦免，49%的人支持，不過在加泰隆尼亞地區的支持率達70%。

另一家民調公司Sigma Dos本月5日公布的調查同樣發現，51%的人反對赦免，其中包括40%投給社會勞工黨的民眾。

過去一週，隨著「全力為加泰隆尼亞黨」與「社會勞工黨」的協議迫近，國內氛圍越來越躁動不安，抗議人士每天晚上都在馬德里社會勞工黨總部外與警方發生衝突。

當局表示，警方昨天晚上試圖驅散示威民眾，他們發射橡膠子彈，逮捕了24人，過程中有7名員警受到輕傷。

加泰隆尼亞 勞工 民調

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