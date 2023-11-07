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諾貝爾和平獎得主獄中絕食 不滿伊朗女性戴頭巾才准住院

中央社／巴黎6日綜合外電報導
伊朗著名女權活動人士穆哈瑪迪。（路透）
伊朗著名女權活動人士穆哈瑪迪。（路透）

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）正遭伊朗關押，家屬今天說，她已開始獄中絕食，抗議她和其他受刑人能獲得的醫療照護受限，以及伊朗女性被迫戴上頭巾。

51歲的穆哈瑪迪長期為人權奔走，今年10月因「對抗伊朗女性所受壓迫」獲頒諾貝爾和平獎，但目前被關在德黑蘭的伊文監獄（Evin prison）。

綜合法新社和路透社報導，家屬在聲明中說：「穆哈瑪迪今天透過發自伊文監獄的訊息告訴家人，她數小時前開始絕食。我們很擔心穆哈瑪迪的身體狀況和健康。」

伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指稱，當局上週拒讓穆哈瑪迪送醫接受治療，因為她不願戴頭巾。

自1979年伊朗伊斯蘭革命之後，當地女性在公共場所都必須戴上頭巾，但穆哈瑪迪無論如何都不願遵從。

穆哈瑪迪有心臟和肺部疾病，但獄方拒絕把她轉送到醫院接受治療。

家屬說，穆哈瑪迪急需出獄接受醫治，「她今天絕食是為了抗議兩件事：（伊朗）伊斯蘭共和國拖延及忽視患病受刑人醫療照護的政策…以及強制伊朗女性戴頭巾的政策」。

家屬聲明還說：「萬一我們摯愛的穆哈瑪迪出了事，伊斯蘭共和國要負責任…他們拒絕讓她接受所需醫療援助已經一週了。」

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席賴斯－安德森（Berit Reiss-Andersen）發布聲明聲援穆哈瑪迪，她說：「要女性受刑人必須戴頭巾才能住院，這很不人道，在道德上不能接受。」

賴斯－安德森還說，挪威諾貝爾委員會呼籲伊朗當局提供一切所需醫療協助給穆哈瑪迪和其他女性受刑人。

提倡言論自由的「國際筆會」（PEN International）也「嚴正關切」穆哈瑪迪的健康狀況，還說她「一開始就不該入獄」，呼籲伊朗立即釋放她，並緊急送她入院接受治療。

穆哈瑪迪22年前第一次被捕，之後20年間不斷因主張伊朗人權而進出監獄。她這次入獄是在2021年11月，正為涉及散播不利國家的宣傳等多項判決服刑，刑期加總約12年。她已8年未與住在法國的孩子相見。

伊朗 諾貝爾 監獄

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