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金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

疫後回流遊日增 京都飯店住宿漲88% 回不去了

編譯中心／綜合6日電
日本京都市飯店平均每晚價格漲到逾7萬日圓、漲幅達88%。（路透）
日本京都市飯店平均每晚價格漲到逾7萬日圓、漲幅達88%。（路透）

日本各地飯店房價普遍「漲聲響起」，主因外國旅客在疫情後回流等造成需求大增，京都市飯店平均每晚價格漲到逾7萬日圓（約466.7美元）、漲幅達88%，這種價飆情況恐怕回不去。

日本經濟新聞報導，隨著訪日外國旅客快速回流，日本目前持續出現飯店建設熱潮，外資紛紛進軍住宿市場，並展開人才爭奪戰。

隨著需求恢復，日本許多地方每晚飯店住宿費用已遠高於疫情爆發前水準。

數據分析公司MetroEngines統計顯示，拿疫情前的2019年與2023年相比，日本各地飯店雙人房平均一晚住宿費用以京都市漲幅最為驚人，從3萬9000日圓成長到7萬3143日圓，漲幅88%。

東京23區飯店每晚平均房價也從3萬9053日圓上漲到6萬9281日圓，漲幅77%；輕井澤町的漲幅雖僅43%，但房價從6萬7882日圓漲到9萬7169日圓，是日本最貴的飯店住宿價格。

至於大阪市每晚房價從2萬7286日圓漲到3萬5662日圓，漲幅31%；福岡市從3萬6490日圓漲到4萬6719日圓，漲幅28%。

報導指出，很多人已感受到「飯店價格太高住不起」，畢竟眼前的每晚房價已大幅超過疫情前水準。

日本 房價 疫情

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