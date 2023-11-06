尼泊爾強震結束搜救 至少157死逾100傷

尼泊爾西部地區發生強震36小時後，至少有157人喪命、逾100人受傷，當地官員表示，搜救工作已於5日結束，重點轉向為等待食物和避難收容處的倖存者提供援助。

中央社引述法新社報導，喜馬拉雅山 脈地區國家尼泊爾的偏遠西部區域3日深夜發生規模5.6強震，迄今至少造成157人死亡。許多倖存者只能露宿街頭度過漫漫長夜，他們原本住的泥屋都淪為破瓦頹垣。

尼泊爾官員指出，強震災區賈賈科特縣（Jajarkot）共有105人死亡，鄰近的魯孔縣（Rukum）則有52死，還有超過100人受傷，當地的搜救行動已經結束。

賈賈科特縣是最慘重災區，其中納爾嘉德村（Nalgad）有數人死亡，當地的34歲水電工查奈爾（Mahesh Chanare）5日準備火化他的岳父。

查奈爾表示：「我的其餘家人都平安。但房子（倒塌）埋掉了所有家當，幾乎沒有東西可吃。我們尚未收到救援物資。這裡的人們迫切需要食物及帳篷。」

賈賈科特縣官員夏瑪（Harish Chandra Sharma）說道，當前重點是為災民提供救濟。夏瑪指出：「經歷了一個艱難夜晚，我們正試圖向受地震 影響的民眾供應救援物資。」