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以軍加強海陸空攻擊 加薩連串大爆炸 48小時內進攻加薩市

編譯盧思綸 / 即時報導
以色列全面加強海、陸、空攻擊，加薩境內發生一連串大爆炸，沿海一帶通訊亦被切斷，國防軍預計48小時內攻進哈瑪斯主要據地加薩市。加薩北部煙硝四起。（歐新社）
以色列全面加強海、陸、空攻擊，加薩境內發生一連串大爆炸，沿海一帶通訊亦被切斷，國防軍預計48小時內攻進哈瑪斯主要據地加薩市。加薩北部煙硝四起。（歐新社）

英國衛報報導，當地時間5日晚間，以色列全面加強海、陸、空攻擊，加薩境內發生一連串大爆炸，沿海一帶通訊亦被切斷，國防軍預計48小時內攻進哈瑪斯主要據地加薩市（Gaza City）。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，現在國防軍已經包圍加薩市，加薩全境一分為二，「一個南加薩、一個北加薩。」

加薩當地和以色列邊境記者形容以軍狂轟猛炸沿海地帶，高樓大廈在夜空下煙硝四起；消息指出攻擊來自海、陸、空，還有以軍現在所在的加薩北部。

另一方面，彭博資訊報導，以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）的衝突日益加劇。

黎巴嫩國家通訊社報導，以色列先前在黎巴嫩南部邊境發動攻擊，造成四人死亡，其中三人為孩童，真主黨遂以冰雹火箭炮回擊以色列北部的基耶施摩納巿（Kiryat Shmona）。

真主黨表示不會容忍任何傷害或攻擊平民的行為，且補充「反擊行動會非常具體且強烈」。

哈加里則在廣播中表示，真主黨的反戰車飛彈殺害一名以色列平民，以軍遂朝真主黨目標開火，包括「恐怖組織基礎設施和恐怖份子據地和使用車輛。」

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）加碼聲明，「以軍隨時準備好對北部展開攻擊」。

加薩 以色列 南加

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