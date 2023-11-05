若「現在選舉會慘敗」 以人齊心對抗哈瑪斯 專家：內唐亞胡支持度再下滑

以色列總理內唐亞胡去年重新掌權後，國內民眾陷入嚴重分歧，但他們在以巴衝突中團結一致對抗哈瑪斯。不過，專家預測，一旦衝突結束後，內唐亞胡還是得為自己的權位而戰。（美聯社）

以色列 總理內唐亞胡去年重新掌權後，國內民眾陷入嚴重分歧，但他們在以巴衝突中團結一致對抗哈瑪斯 。不過，專家預測，一旦衝突結束後，內唐亞胡還是得為自己的權位而戰。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日發動襲擊，讓以色列人大感震驚，全國上下因此凝聚在一起，支持74歲的內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）下令「殲滅」哈瑪斯的軍事行動。

但專家表示，哈瑪斯武裝份子襲擊所暴露出的安全漏洞，對於內唐亞胡這位執政時間最長的以色列總理來說，可能是最大甚至是最致命的一次打擊，而且他早已在為自身的法律及政治問題奮戰。

以色列巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）政治學講師葛林（Toby Greene）說道：「內唐亞胡和其執政聯盟的支持度甚至於10月7日前就已經疲弱，戰爭爆發後更是進一步下滑。」

葛林表示：「若現在進行選舉，他將會慘敗。」

內唐亞胡長期主宰以色列政壇，支持者稱他是「比比王」（King Bibi）、「安全先生」（Mr Security），反對人士則叫他「罪犯總理」（crime minister）。

最新的民調顯示，言辭強硬的內唐亞胡和他所屬右翼聯合黨（Likud Party）的支持率都有下滑。

許多民眾不滿缺乏保護，尤其是居住在加薩 走廊（Gaza Strip）邊界周遭社區的以色列人，這些地方是哈瑪斯襲擊的首當其衝之地。

哈瑪斯10月7日發動的攻擊事件，以色列官員指出有1400多人喪命，其中大部分都是平民。