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哈瑪斯：以色列對加薩數家醫院周圍狂轟爛炸

中央社／加薩走廊5日綜合外電報導

加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯政府表示，就在當地通訊中斷後不久，以色列軍隊今晚又對加薩北部數家醫院周圍地區「狂轟爛炸」。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）政府媒體辦公室負責人馬羅夫（Salama Marouf）指出：「數家醫院周圍遭到劇烈轟炸超過一個小時。」

他表示，加薩走廊（Gaza Strip）最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近尤其蒙受劇烈襲擊。

轟炸行動發生於以軍再次指控哈瑪斯運用醫院對以色列展開軍行行動之後。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）告訴記者：「哈瑪斯在周圍的學校、清真寺、住宅，以及聯合國設施裡面，還有在那下面，都部署了部隊和武器。」

哈加里在記者會中展示他聲稱是哈瑪斯戰士從加薩一間醫院發射武器的影像，其他影像顯示有一枚飛彈從距離一間醫院75公尺的地方發射。

他說：「運用醫院藏匿他們的恐怖基礎設施就是哈瑪斯最嚴重戰爭罪行之一。」

哈瑪斯一再否認這種指控，今天一早並表示，對國際監察人員檢查戰鬥人員是否運用醫院一事態度開放。

哈瑪斯 加薩 以色列

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