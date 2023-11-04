聯合國：開發中國家年需3870億美元應對極端氣候

聯合國 指出，開發中國家一年恐需高達3870億美元資金應對氣候變遷 ，然而隨全球暖化 衝擊變得更具災難性，應對氣候變遷的國際公共資金卻遲無法到位。

金融時報（FT）指出，聯合國環境規劃署（UNEP）在月底的氣候變遷會議前發布新版報告。3870億美元的金額較前一次的年度評估又增加約470億美元。聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將於11月30日至12月2日登場，提供各國應對全球暖化資金成為議程重點。

聯合國發現，協助開發中國家應對氣候變遷後果所需的「調適」資金，是目前國際公共金流的10到18倍。

聯合國環境規劃署指出，資金缺口達約3600億美元，比原先設想高出50%。如今估算出的數字是今後10年，開發中國家應對氣候變遷所需資金達一年2150億到3870億美元間，但當前提供開發中國家的公共多邊、雙邊金流在2021年卻還下滑15%，只到210億美元。

聯合國環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）

表示，氣候變遷帶來的衝擊在2023年間「又變得更具破壞性與致命性」，包括高溫創紀錄及野火、洪患與暴風致災。

安德森說：「這些再次加劇的衝擊告訴我們，世界必須即刻減排溫室氣體、增加對應措施保護脆弱人口，但這兩件事無一做到。」

她敦促月底將與會COP28的各國決策者把聯合國環境規劃署的研究「當回事」，加快金援腳步，讓COP28成為承諾徹底讓低收入國家與弱勢族群免於災難性氣候衝擊的一屆大會。

屆時在COP28會議上，富裕國家將再次面臨兌現之前同意金援開發中國家的承諾，包括他們在格拉斯哥COP26時承諾到2025年底前每年提撥約400億美元應對氣候的資金。