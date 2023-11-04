我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯重申支持加薩人道休戰 以利援助運送

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

布林肯重申支持加薩人道休戰 以利援助運送

中央社／安曼4日綜合外電報導
國務卿布林肯重申，美國支持以色列和哈瑪斯的「人道主義休戰」，以確保遭圍困的加薩走廊民眾可獲援助。（歐新社）
國務卿布林肯重申，美國支持以色列和哈瑪斯的「人道主義休戰」，以確保遭圍困的加薩走廊民眾可獲援助。（歐新社）

國務卿布林肯今天重申，美國支持以色列和哈瑪斯的「人道主義休戰」，以確保遭圍困的加薩走廊民眾可獲援助。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在約旦首都安曼（Amman）舉行、關於保護平民和加快援助交付的記者會上表示，「美國相信，人道主義休戰將有助於所有這些努力」。

「我們相信，人道主義休戰可能是保護平民、運送援助、撤離外國人的關鍵方式，且以色列仍可實現擊敗哈瑪斯的目標。」

人道休戰是布林肯3日前往以色列會談的焦點，但這項提議未獲以國鷹派總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）接受。

內唐亞胡3日表示，以國將持續「火力全開」進攻加薩，若未納入釋放哈瑪斯挾持的逾240名人質的條件，以色列拒絕任何暫時停火。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）也在同場記者會中說，「我們不能讓這場戰爭破壞為實現該地區公義和平的所有努力。」

他呼籲各方共同努力，「阻止一場即將禍害該地區數個世代人民的災難」。

約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）在記者會後會見布林肯，並在會中強調，「需要停止加薩戰爭，並實行人道主義休戰，以繼續向加薩提供援助」。

他說，「結束以巴衝突的唯一途徑就是努力實現以『兩國方案』為基礎、公正且和平的政治前景」，允許巴勒斯坦國與以色列共存。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）也在記者會上呼籲立即全面停火，「埃及正盡最大努力，確保順利接收國際援助並將其運送到加薩地區，並協助治療平民。因此，我強調無條件立即在加薩實現全面停火的重要性。」

加薩 以色列 布林肯

上一則

加薩當局：戰火累計9488死 以軍炸聯合國學校釀15死

下一則

宏都拉斯召回駐以色列大使 諮詢加薩嚴峻人道情勢

延伸閱讀

布林肯到訪前 土耳其考量加薩危機召回駐以大使

布林肯到訪前 土耳其考量加薩危機召回駐以大使
美國防部：已阻止戰火外擴 衝突控制在以色列、哈瑪斯之間

美國防部：已阻止戰火外擴 衝突控制在以色列、哈瑪斯之間
布林肯勸以色列「暫時停戰」遭拒 內唐亞胡堅持不放人質不停火

布林肯勸以色列「暫時停戰」遭拒 內唐亞胡堅持不放人質不停火
傳哈瑪斯準備好長期作戰 要讓以色列軍隊陷入巷戰泥淖

傳哈瑪斯準備好長期作戰 要讓以色列軍隊陷入巷戰泥淖

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22
當地警方帶著警犬至派特森的住處調查案情。（美聯社）

毒菇牛排宴請公婆親友釀3死 澳洲婦女遭逮捕起訴

2023-11-02 10:54

超人氣

更多 >
北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答

被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答
風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨