愛沙尼亞同意台灣開設代表處 支持參與世衛組織

愛沙尼亞外長薩克納。（路透）

愛沙尼亞公共廣播公司英語服務ERR News今天報導，愛沙尼亞政府已同意，允許台灣以「台北」名稱，在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）開設經濟或文化代表處。

愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）昨天在對華政策定期檢討後發表聲明指出：「如同許多其他歐洲聯盟（EU）國家，愛沙尼亞已準備好接受台北設立非外交經濟或文化代表處，促進雙方關係。」

但薩克納也強調：「愛沙尼亞未承認台灣是一個國家，基於一個中國政策框架，我們將不會與台灣發展政治關係。」

薩克納表示：「與此同時，我們認為與台灣在經濟、教育、文化、公民社會組織關係及其他領域促進關係有其重要性。」

他還說：「我們也支持台灣參與涉及全球利益領域的國際事務，例如對抗大流行病，以及台灣參與世界衛生組織（WHO）。重振與台灣的關係並不違反一中政策 。」

薩克納說，愛沙尼亞希望其中國政府與歐盟 一致，並且與志同道合的夥伴發展合作關係。他強調：「我們在中國議題上愈團結，對所有民主國家就愈好。」

他提及：「誠如我們所宣告，作為歐盟（成員），對於我們而言，中國是夥伴、競爭者及對手。在我們的中國政策裡，這些面向全須列入考量。」

薩克納表示：「我們高度重視與北京 的建設性關係，除此之外，也要應對各種全球和地區挑戰，並且和平解決分歧。例如，重要的是，中國不支持俄羅斯的侵略，並遵循基於規則的世界秩序。這是我們在彼此關係中不斷強調的事項。」

他指出：「顯然，我們捍衛基本價值觀，包括民主和人權，對我們來說也很重要。我們每次與中國代表會面時都會強調這點。」

據報導，台灣外交部長吳釗燮下週將造訪愛沙尼亞，在塔林參與「國際國防安全中心」（International Centre for Defense and Security）研討會。