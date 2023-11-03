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試圖化解以巴積怨 教宗重申「兩國方案」

編譯中心／綜合2日電
天主教教宗方濟各表示，以色列和巴勒斯坦需藉由「兩國方案」來終結當前的戰爭。（Getty Images）
天主教教宗方濟各表示，以色列和巴勒斯坦需藉由「兩國方案」來終結當前的戰爭。（Getty Images）

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前表示，以色列巴勒斯坦需要「兩國方案」以終結當前的戰爭，他還呼籲正式賦予耶路撒冷（Jerusalem）特殊地位。他也提醒，眾人不應因為以色列和哈瑪斯的戰爭而忘記其他地區衝突，包括烏克蘭、敘利亞、葉門和緬甸。

義大利國營電視台（RAI）報導，方濟各表示，他希望能避免區域衝突進一步升（Arab East Jerusalem）高。這場衝突始於哈瑪斯（Hamas）武裝分子突襲以色列。

教宗表示，以色列與巴勒斯坦「這2個民族必須共存，兩國方案就是明智解決方案。當年的奧斯陸協定（Oslo accords）已明確定義兩國方案，以及耶路撒冷具有特殊地位。」

1993年，時任以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）和巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation ）領導人阿拉法特（Yasser Arafat ）簽訂「奧斯陸協定」，其內容明定巴勒斯坦擁有有限的自治權。

2000年，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）、以色列總理巴瑞克（Ehud Barak）和阿拉法特出席大衛營（Camp David）峰會，但最終未能達成和平協議。

以色列於1967年占領「阿拉伯東耶路撒冷」（Arab East Jerusalem），並於1980年宣布整個耶城為「統一、永恆的首都」。 巴勒斯坦人則將東耶路撒冷視為未來建國的首都。

此外，以色列一直拒絕接受賦予耶路撒冷特殊性或國際地位的建議。耶路撒冷是基督徒、穆斯林和猶太人的聖地。

此外，以色列1日再度轟炸加薩賈巴利亞難民營，破壞範圍接近一個足球場大小，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的加薩當局說，以軍連續兩天空襲該難民營，造成195名巴人死亡。聯合國人權辦公室表示，以色列對加薩最大難民營的致命空襲，「可能構成戰爭罪」。

以色列轟炸迦薩北部賈巴利亞難民營，造成大量傷亡，許多兒童流離失所。（新華社）
以色列轟炸迦薩北部賈巴利亞難民營，造成大量傷亡，許多兒童流離失所。（新華社）
在加薩中部布賴吉難民營，一名巴勒斯坦男子2日抱著被以軍炸死的母親遺體痛哭。（Ge...
在加薩中部布賴吉難民營，一名巴勒斯坦男子2日抱著被以軍炸死的母親遺體痛哭。（Getty Images）
以軍接連兩天空襲加薩賈巴利亞難民營，救難人員一日從瓦礫堆中救出一個受困小女孩。（...
以軍接連兩天空襲加薩賈巴利亞難民營，救難人員一日從瓦礫堆中救出一個受困小女孩。（美聯社）

以色列 巴勒斯坦 加薩

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