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70位癌症患者急救援...加薩唯一癌症醫院停擺 美以官員稱哈瑪斯囤積燃料

編譯周辰陽／即時報導
一輛載著加薩傷患的救護車1日通過拉法關卡後開往埃及的醫院。因為以色列持續封鎖，加薩地區唯一癌症醫院耗盡後燃料停止服務。（歐新社）
一輛載著加薩傷患的救護車1日通過拉法關卡後開往埃及的醫院。因為以色列持續封鎖，加薩地區唯一癌症醫院耗盡後燃料停止服務。（歐新社）

巴勒斯坦衛生機構表示，以色列持續封鎖加薩走廊，當地唯一提供癌症治療的醫院耗盡燃料無法發電，已停止服務。

半島電視台1日報導，土耳其-巴勒斯坦友誼醫院院長蘇凱克在記者會指出，該院已停止運作，「我們呼籲全世界，別讓癌症患者因為醫院停止服務等死」。

巴勒斯坦衛生部長凱拉表示，「該院有70位癌症患者岌岌可危」。

蘇凱克院長先前就曾向半島電視台說，醫院發電燃料所剩無幾，停止運作會對患者造成致命影響。加薩35家醫院已有16家停止服務，72間醫療診所超過50間停止服務。

世界衛生組織發言人賈撒列維克表示，對加薩地區病患來說，醫院是否運作「攸關生死」。他說，「癌症患者情況已十分脆弱，如果無法得到需要的治療，實際上就是判他們死刑」。

以色列圍困加薩走廊，切斷燃料供應，並且嚴格限制供水、食物與電力，以軍密集轟炸導致當地醫院擠滿傷患與避難民眾，物資短缺對醫護人員帶來巨大壓力。除了癌症患者，孕婦分娩時同樣面臨醫療問題。

NBC新聞報導，美國官員、以色列前任與現任官員和學者都表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯囤積超過20萬加侖燃料，除了用於發射火箭攻擊以色列，也用來發電替地下隧道網路提供乾淨空氣和電力。不過，美以兩國官員都同意，即使哈瑪斯正在囤積燃料，國際社會仍有責任向加薩平民提供人道援助。

加薩 癌症 巴勒斯坦

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