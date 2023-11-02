巴基斯坦驅逐 逾10萬阿富汗人被迫面對神學士

無證阿富汗人1日聚集在巴基斯坦國家資料庫和登記局卡車前，準備離開巴基斯坦。(Getty Images)

巴基斯坦政府要求沒有合法身分文件的移民須於1日前離境，引發住在巴基斯坦的170萬阿富汗 人面臨遭到拘留和驅逐出境威脅。巴國官員表示，目前已有逾14萬人離境，其中大多數是回到神學士 (Taliban，另譯塔利班)統治區域的阿富汗人。

中央社引述法新社報導，巴基斯坦政府要求170萬名非法居留的阿富汗人於11月1日前自願離境，否則將予以強行驅逐。成千上萬人今天在最繁忙過境點排隊，隊伍綿延長達7公里。昨天至少有2萬9000人跨境返回阿富汗。

路透報導，一名開伯爾-普什圖省的官員說，過去兩周來，大約已經有10.4萬人從托卡姆關口（Torkham）離開巴伊斯坦進入阿富汗。

開伯爾-普什圖省與阿富汗接壤，透過托卡姆關口可以一路通往喀布爾 。巴基斯坦該邊境區域的一名官員納希爾罕說：「他們其中有些人已經在巴基斯坦生活超過30年，但完全沒有登記證明。

而在巴基斯坦西南，也有一批民眾從俾路支省的查曼關卡（Chaman）離境回到阿富汗。巴基斯坦內政部表示，總計已有14萬322名非法居民已經離境。

一名14歲阿富汗女孩表示，儘管沒有合法文件，但她會盡可能拖延留在巴基斯坦的時間，她說：「我們不會回國，因為一回到阿富汗，我所受的教育將戛然而止。我們父親告訴我們，如果他被巴基斯坦當局逮捕，我們也不應該離開。因為在阿富汗我們將無人生可言。」

成千上萬要返國的阿富汗人湧至邊界關卡，讓邊界哨所承受的壓力日益升高，巴基斯坦官方媒體報導，全國各地今天開放49個收容中心，其中一些可容納數千人，以處理和驅逐阿富汗人。