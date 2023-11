抗議加薩「種族滅絕」 聯合國高官退休函籲終結以色列國

聯合國 人權事務高級專員紐約辦事處主任莫基貝(Craig Mokhiber)近日離職,抗議聯合國未能阻止以色列 轟炸造成加薩地區巴人「種族滅絕」,並稱美國、英國與大部份歐洲國家「在這場駭人攻擊全是同謀」。

衛報報導,莫基貝因已達退休年齡而即將離任,10月28日寫信給駐瑞士日內瓦的聯合國人權事務高級專員圖克(Volker Turk),稱此函將是他在現職最後一次跟對方交流,「我們再次看到一場種族滅絕在我們眼前上演,而我們服務的組織似乎無力阻止」。

莫基貝表示,聯合國已未能阻止之前針對盧安達的圖西族(Tutsis)、波士尼亞穆斯林、伊拉克庫德斯坦的亞茲迪(Yazidi)人與緬甸洛興亞人的種族滅絕,「高級專員,我們又失敗了」。

莫基貝寫道,「當前對巴勒斯坦 人民的大規模屠殺,深植於種族民族主義的殖民屯墾者意識型態,延續了數十年的系統性迫害與清洗,完全因為他們是阿拉伯人」。

莫基貝又指出,「這是教科書的種族滅絕案例」,而美國、英國與大部份歐洲國家不只拒絕履行日內瓦公約規定的條約義務,還提供以色列攻擊武器,以及政治與外交掩護。

莫基貝的離職信並未提到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日發動的跨境攻擊,他表示,「我們必須支持歷史悠久的巴勒斯坦建立單一、民主的世俗國家,讓基督徒、穆斯林和猶太人享有平等權利,廢除強烈種族主義的屯墾計劃,終結橫跨這片土地的種族隔離」。

衛報指出,巴勒斯坦建議單一國家這項爭議性主張,實質上就是呼籲終結以色列國。

莫基貝是專精國際人權法的律師,1990年代住在加薩,自1992年開始為聯合國工作至今,並曾充當巴勒斯坦、阿富汗和蘇丹的高級人權顧問。

不過,在出任聯合國人權事務高級專員紐約辦事處主任時,莫基貝在社群媒體的發言偶爾會遭到親以色列團體抨擊,也因為指控以色列實施種族隔離並呼籲抵制而挨轟,但他仍在離職信重申同樣指控。

Craig Mokhiber, a senior official of UN's human rights agency, resigns, lamenting UN's ''failure in Palestine'' and accusing US, UK and much of Europe of being ''wholly complicit'' in the ''genocide'' of Palestinians in besieged Gaza pic.twitter.com/49rOEVute4