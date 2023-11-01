抗議加薩「種族滅絕」 聯合國高官退休函籲終結以色列國

民眾10月24日拿著以色列國旗在紐約聯合國總部前示威，要求聯合國重視這波以巴衝突。（歐新社）

聯合國 人權事務高級專員紐約辦事處主任莫基貝（Craig Mokhiber）近日離職，抗議聯合國未能阻止以色列 轟炸造成加薩地區巴人「種族滅絕」，並稱美國、英國與大部份歐洲國家「在這場駭人攻擊全是同謀」。

衛報報導，莫基貝因已達退休年齡而即將離任，10月28日寫信給駐瑞士日內瓦的聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk），稱此函將是他在現職最後一次跟對方交流，「我們再次看到一場種族滅絕在我們眼前上演，而我們服務的組織似乎無力阻止」。

莫基貝表示，聯合國已未能阻止之前針對盧安達的圖西族（Tutsis）、波士尼亞穆斯林、伊拉克庫德斯坦的亞茲迪（Yazidi）人與緬甸洛興亞人的種族滅絕，「高級專員，我們又失敗了」。

莫基貝寫道，「當前對巴勒斯坦 人民的大規模屠殺，深植於種族民族主義的殖民屯墾者意識型態，延續了數十年的系統性迫害與清洗，完全因為他們是阿拉伯人」。

莫基貝又指出，「這是教科書的種族滅絕案例」，而美國、英國與大部份歐洲國家不只拒絕履行日內瓦公約規定的條約義務，還提供以色列攻擊武器，以及政治與外交掩護。

莫基貝的離職信並未提到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日發動的跨境攻擊，他表示，「我們必須支持歷史悠久的巴勒斯坦建立單一、民主的世俗國家，讓基督徒、穆斯林和猶太人享有平等權利，廢除強烈種族主義的屯墾計劃，終結橫跨這片土地的種族隔離」。

衛報指出，巴勒斯坦建議單一國家這項爭議性主張，實質上就是呼籲終結以色列國。

莫基貝是專精國際人權法的律師，1990年代住在加薩，自1992年開始為聯合國工作至今，並曾充當巴勒斯坦、阿富汗和蘇丹的高級人權顧問。

不過，在出任聯合國人權事務高級專員紐約辦事處主任時，莫基貝在社群媒體的發言偶爾會遭到親以色列團體抨擊，也因為指控以色列實施種族隔離並呼籲抵制而挨轟，但他仍在離職信重申同樣指控。