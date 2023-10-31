福島核電廠作業員遭輻汙 東電改口：被噴到的廢液量是原公布數十倍

本月25日在福島第一核電廠接觸到含放射性物質廢液的作業員，接觸廢液的量，是東京電力公司原公布的數十倍。（路透）

日本放送協會（NHK）報導，本月25日在福島第一核電廠接觸到含放射性物質廢液的作業員，接觸廢液的量，是東京電力公司原公布的數十倍。20多歲與40多歲的男性監測人員受到汙染送醫，28日出院。東電11月2日將進行第三輪核汙水 排海。

25日作業員在清洗多核種除去設備（ALPS）時，連接儲存槽的管子脫落，作業員被含放射性物質廢液潑到。東電當時表示，只有約100毫米的輻汙水噴出，30日再開記者會表示，經現場作業員的證詞，與從地面殘留的水研判，被噴到的輻汙水是100毫米的好幾十倍。

被送醫除汙的兩人當時是做監控的工作。依規定，在防護服外無需穿著防水的雨衣。共同社報導，東電表示，2人身體狀況良好，受汙染的皮膚部位沒有發現異常，已經出院。這是2011年3月核電廠事故以來，首次發生工作人員因身體受輻射汙染而住院。

另一方面 ，復興大臣土屋品子在眾議院預算 委員會被問及這起事故，回覆是「看到報導知道此事」，質詢的立憲民主黨議員岡本章子認為「問題嚴重」，土屋回應，各部門應有橫向連繫，已在反省。

東電30日開始核汙水第三次排海的準備作業，將儲槽內處理過的核汙水（日稱處理水）移至輸送管，並用大量海水稀釋。確認放射性物質氚的濃度低於國家標準40分之1的海公升1500貝克以後，11月2日排放。

第二次排海期間，周邊海水樣本檢測 出氚的濃度最高為每公升22貝克，但遠低於世界衛生組織（WHO）的飲用水標準1萬貝克。國際原子能機構（IAEA）的調查團27日結束對排海作業的檢查，反對排海的中國大陸也派專家參加。IAEA將於年內彙總結果。