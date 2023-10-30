醫療崩潰…加薩孕婦被迫無麻醉剖腹 患者恢復7成就出院

一名受傷的孕婦在加薩一家醫院接受緊急剖腹手術，幸運保住胎兒，但產婦不幸在術後去世。(Getty Images)

以色列 報復巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯於7日發動的突襲，連續三周轟炸加薩 並派出地面部隊，加上全面封鎖加薩，當地醫院缺乏人力物力治療大量傷患，醫療體系瀕臨崩潰。英國金融時報報導，加薩的醫院目前不僅面臨斷電，呼吸器、藥物和血漿逐漸斷炊，孕婦被迫無麻醉接受剖腹產，患者被要求恢復七成就離院，加護病房也無力挽救垂死的生命。

以色列已截斷加薩供電，加薩南部甘尤尼斯市的納瑟醫院，發電機燃油即將用盡，傷患得面對長時間斷電。該院主管塔瑪說，每小時須二、三百公升燃料，已從加油站盡可能補給，但隨時都可能用盡，24小時運作的發電機也有故障風險。

由於麻醉藥等藥物匱乏，塔瑪表示曾在無麻醉下對一名遇襲受傷的孕婦進行剖腹，嚴重燒傷劇痛的病患清創時也無麻藥。

納瑟醫院25歲傷患阿邁德就醫五天來無時不感到疼痛。他在逃離北加薩途中被砲火炸斷腿，入院後和五名嚴重燒傷患者擠在一室。傷口因缺乏空調受汗水入侵而發炎，他說，醫院的止痛藥「不夠強」，而且院方要求復原六至七成就要離開，「我不知道離開以後要怎麼辦」。

在爆滿的急診室門口，救護車仍夜以繼日將傷者送到，醫師只得在地板和走道上，醫治從斷垣殘壁中救出、渾身塵土的患者。院內受傷孩童驚嚇哭鬧、患者痛苦慘叫，還有家屬得知親人喪生哀號。納瑟醫院已追加100張病床，仍無一閒置。

該院加護病房主管阿特路什說，醫師、藥物和維生設備都缺乏，院方須決定救治優先順序，「我們無法處理困難的病例，或者無望存活的人，這是非常悲慘的局面」。