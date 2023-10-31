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批這群人太懶 印度比爾蓋茲：1周應工作70小時

編譯中心╱綜合30日電
英國首相蘇納克的岳父、印度富豪莫西認為，年輕人不夠努力，導致印度成為全球生產力最低的國家之一。(美聯社)
英國首相蘇納克的岳父、印度富豪莫西認為，年輕人不夠努力，導致印度成為全球生產力最低的國家之一。(美聯社)

印度富豪、同時也是英國首相蘇納克岳父的莫西（N.R. Narayana Murthy），最近指責印度年輕人「太懶惰」，他指出如果印度年輕人想把印度建成全球經濟強國，需要每周工作70小時。

綜合外電報導，莫西有「印度比爾蓋茲」、「印度科技業之父」稱號，也是知名資訊科技公司「印福斯」（Infosys）科技的合夥人，他最近在與印福斯的首席財務長「帕伊」所進行的訪談中提到，印度的工作生產力，堪稱「世界上最低」，他認為，印度應該學習其他的新興市場，特別是中國；印度的工作文化，必須轉變為「高度堅定、非常自律、非常努力」才行。

莫西呼籲年輕人每周工時應該提升至70個小時，若以一周工作五天來算的話，平均每日工時為14個小時，若以一周工作七天完全無休來算的話，每日平均工時為10小時。

莫西提到，在二次世界大戰後的德國日本，之所以能夠快速的復甦，成為世界經濟強權，主要就是透過強調紀律、提高生產率的方式來達到的「德國與日本在二戰後所做的，其中就有包含每個人在的加班時限」。

莫西認為，印度年輕人的轉變十分重要，因為他們佔據著國家的大多數人口，是有「建構國家」的能力的。

莫西也指出，現在是「鞏固」、「加速」印度經濟進步的好時機，因為全球開始認可印度快速增長的經濟。莫西估計，到2075年，印度可望能成為全球第二大經濟體。

印度 德國 日本

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