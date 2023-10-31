緩解中國禁令 美軍首採購日本水產品

美國首度開始批量購買日本海鮮，做為駐日美軍伙食。(美聯社資料照片)

美國駐日本 大使易曼紐30日表示，日本8月開始將福島第一核電廠「核處理水」分批排海以來，中國全面禁止進口日本水產品，為此美國已開始批量購買日本海鮮，做為駐日美軍伙食。他強調，美軍過去從未在日本買過當地海鮮。

路透報導，中國原本是日本海鮮最大的出口市場。易曼紐說，這次海鮮採購，將是美軍與日本漁業及漁會間的長期合約，「我們已用所有案例證明，使中國經濟脅迫無效的最佳辦法，就是向遭其鎖定的國家或產業提供援助及協助」。

根據相關計畫，美方首批採購不到1公噸扇貝，而日本去年輸中逾10萬公噸扇貝、共達467億日圓(約3.2億美元)。但易曼紐指稱，購買量將與日俱增，並擴及各種日本海鮮。除將供應美國駐軍食堂與軍艦官兵，也在軍事基地的商店及餐廳販售。

七大工業國集團（G7 ）28與29日在大阪市及堺市召開貿易部長會議，亦在共同聲明中呼籲相關國家地區立即取消對進口日本水產品的禁令。讀賣新聞等日媒報導，此舉就是針對中國。

另據北海道新聞報導，過去日本輸陸的扇貝大多產自北海道，如今中國已改向加拿大購買。25至27日在中國山東青島舉行的國際漁業博覽會中，引人圍觀的現切鮪魚秀也改用西班牙產鮪魚。

此外，日本東京電力公司（以下簡稱東電）今天啟動第3波「核處理水」排海相關準備作業，預計在11月2日起，耗費約17天排放福島第一核電廠約7800噸的第3波「核處理水」入海。

福島放送、福島中央電視台報導，第3波「核處理水」的排放量跟第1波及第2波同為約7800噸。