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英國團隊研究基因編輯 雞隻可避免染禽流感

中央社／台北30日電
英國研究團隊以基因編輯技術，編輯雞的生殖前驅細胞中的特定基因，雞長大後可成功避免遭其他雞傳染A型禽流感。（Getty Images）
英國研究團隊以基因編輯技術，編輯雞的生殖前驅細胞中的特定基因，雞長大後可成功避免遭其他雞傳染A型禽流感。（Getty Images）

英國研究團隊以基因編輯技術，編輯雞的生殖前驅細胞中的特定基因，雞長大後可成功避免遭其他雞傳染A型禽流感。團隊指出，仍需進一步研究，確保雞的健康不受基因編輯影響。

這篇研究於台灣時間2023年10月10日刊登於國際期刊「自然通訊」（Nature Communications），台灣、英國、紐西蘭與澳洲科技媒體中心（SMC）分別邀請專家學者解析研究成果，並發布新聞資料。

研究團隊編輯雞的生殖前驅細胞中的ANP32A基因，發現這些長大後的雞，可以抵抗來自其他患有A型禽流感的雞在自然情況下的感染，但還不能抵抗1000倍病毒劑量的感染。作者也強調，仍需要進一步研究才能確保雞的健康不受基因編輯影響，而且要阻止禽流感病毒演化，可能需要多次的編輯ANP32相關基因。

英國劍橋大學獸醫系主任詹姆斯．伍德（James Wood）說明，這項研究顯示，引入1種基因突變後，雞對低毒性的禽流感病毒具有顯著但非絕對的抗性；將3種基因突變引入雞細胞時，雞對低毒性和高毒性病毒都有完全的抵抗力，其中還包括過去幾年在英國和其他歐洲國家對野生鳥類和家禽造成嚴重疾病的一種代表性病毒。

伍德表示，在過去20多年，養殖家禽的禽流感問題大幅影響經濟和人類健康。這項研究成果可以提供1種有彈性、不特別針對特定病毒株的解決方案，將有別於目前仍然是針對特定病毒株的疫苗

澳洲昆士蘭科技大學計算機科學學院、領導生物醫學數據科學組的副教授迪米特里．裴林（Dimitri Perrin）說明，1個基因通常涉及不只1種生物功能，1種生物功能通常也涉及不只1個基因。1次編輯可能對1個特定功能產生預期的效果，但也對另1個功能產生不良影響。這項研究仍需要進一步評估，但令人鼓舞的是，目前沒有發現生長、外觀、行為或疫苗接種反應等方面的差異。

中興大學生命科學系助理教授鄭旭辰指出，由於禽流感病毒變異快速病毒，每次發展出新的疫苗或防治方式，病毒就會再次變異，讓新的防治方式失效，所以防治困難。若在養雞產業大量推廣基因編輯雞，初期或許可以延遲禽流感的傳播，但是在目前高密度飼養蛋雞的環境下，可能很快就會因為病毒突變，而發生突破性傳染。

流感 疫苗 澳洲

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