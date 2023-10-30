對加薩局勢惡化感到憤怒 印尼總統佐科威談以巴衝突：必須停止暴力

印尼總統佐科威今天傍晚表示，印尼對加薩局勢感到非常憤怒。並指出，由於以色列的攻擊，加薩局勢正更加惡化。（Getty Images）

印尼 總統佐科威今天透過網路表達印尼對以巴衝突的立場。他說，「印尼對加薩 不斷惡化的局勢感到非常憤怒」，並強烈譴責對加薩平民和民用設施的隨意攻擊，同時呼籲「必須停止暴力」。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天傍晚表示，印尼對加薩局勢感到非常憤怒。並指出，由於以色列的攻擊，加薩局勢正更加惡化。

佐科威今天在雅加達總統府針對以巴衝突舉行會議，會後他透過網路影片說：「剛才，我主持了一場有關巴勒斯坦 問題的會議，印尼對加薩局勢的惡化，特別是人道主義的局勢感到非常憤怒。」

佐科威強調，印尼政府持續密切關注加薩情勢發展，並表示，印尼對該衝突的立場非常明確且堅定。

佐科威說：「強烈譴責對加薩平民和民用設施的攻擊，必須停止暴力及停火。」

佐科威強調，須持續鼓勵並加速向加薩人民提供人道援助，他指出，「印尼正持續與各方溝通，試圖解決這一問題」。

穆斯林人口逾85%的印尼，官方或民間向來支持巴勒斯坦建國。印尼伊斯蘭組織已多次赴美國大使館抗議以聲援巴勒斯坦。

佐科威10月初曾呼籲，根據聯合國決議解決巴勒斯坦和以色列間的動亂，並敦促立刻停止「戰爭與暴力行為」。

佐科威當時說：「衝突根源，也就是以色列佔領巴勒斯坦領土，必須根據聯合國決議立刻得到解決。」