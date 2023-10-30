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曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

編譯高詣軒/ 即時報導
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日突襲以色列，致使約1,400人喪命，舉世譁然。一名哈瑪斯領袖馬夏艾（Khaled Meshal）近期受訪時透露，中國正在思考仿效哈瑪斯當日突襲，對台灣實施類似計畫，俄羅斯則會把當日攻擊事件融入軍事院校課程。

以色列「耶路撒冷郵報」30日援引經由另一外媒MEMRI TV翻譯的訪談內容報導，馬夏艾表示：「我們希望在西方的阿拉伯人社群積極活動，並和中、俄等強權合作。」

馬夏艾並指出，由於哈瑪斯突襲使美國轉移對俄烏戰爭的關注，俄國得以坐收漁利，而且有俄方人士向他們透露，7日哈瑪斯突襲事件會成為軍事院校的課程。

馬夏艾也說，北京將哈瑪斯旗下卡薩姆旅7日發動的攻擊視為極佳案例，且正在考慮對台實施類似計畫，「阿拉伯人正在給世界上一場大師班」。

針對馬夏艾說法，目前尚未立即查得可靠來源證實。

耶路撒冷郵報指出，克里姆林宮發言人佩斯科夫曾表示，哈瑪斯代表團曾與俄國外交部代表會面，但並未會見總統普亭和克宮官員。該報導並未提及馬夏艾近日有和北京方面接觸。

據路透報導，馬夏艾為哈瑪斯前任領導人，當前主要在卡達杜哈活動。

哈瑪斯 北京 以色列

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