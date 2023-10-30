南韓梨泰院萬聖節踩踏事件1周年：缺席的真相與究責

10月29日的梨泰院事件追思。(美聯社)

「悲劇犧牲者：159人，為此付出政治責任者：0人。」南韓 大規模踩踏事故——梨泰院 事件——到2023年10月29日屆滿一周年。事件總共造成159人死亡、196人受傷。一年過去了，事發地點的巷弄，現已成為追悼紀念專區，寫著「#Remember1029」的字樣；昔日人潮擁擠、來此地舉辦萬聖節 活動的人流景象不再。29日舉行的周年追思會上，仍有遺族家屬悲憤指出，一年來對於真相調查、責任追究的問題，官方都沒有明確的進展，許多人至今仍活在悲劇的傷痛裡。

梨泰院慘案發生於2022年10月29日，位於南韓首爾龍山區的梨泰院、鄰近漢米爾頓飯店旁的一條小巷弄，當晚因來到梨泰院參加萬聖節活動的人潮擁擠，不幸發生踩踏事故，最終釀成159人死亡、196人受傷的慘案。儘管事件引發南韓社會極大的悲傷情緒和憤慨，但對於事件真相的調查和究責，一年來卻是進度拖沓，讓死者遺族家屬無法接受。

2023年10月29日，也就是案發的一周年，事發地點現今已改做為追悼紀念專區，民眾可以到此巷弄的入口處，寫下訊息張貼在牆壁上。原本周遭還有許多酒吧、餐廳，在悲劇發生後的一年裡，有許多店家選擇關店或移轉，過去熱鬧、人聲鼎沸的梨泰院，如今的環境印象和氛圍已經截然不同。

現在的梨泰院，也無法期望再透過萬聖節活動來吸引人潮。慘劇發生的原因之一，是當天警力配置和對於人潮評估的問題。(歐新社)

「彷彿是鬼城一樣...」日本的《讀賣新聞》實地走訪梨泰院，比較在案發的一年後對於在地店家的影響。有店家表示，消費人流只剩下2成左右，附近不少店面都變成了空屋、貼上出租的訊息。不過幾間夜店到了晚上還是可以看到人群，業者向《讀賣新聞》樂觀地表示，認為人潮漸漸回流，還是有機會回到充滿人氣和活力的景象。但此時所見的梨泰院，無論是對比去年、或是在疫情之前，都還是明顯落寞冷清許多。

現在的梨泰院，也無法期望再透過萬聖節活動來吸引人潮。慘劇發生的原因之一，是當天警力配置和對於人潮評估的問題。

對此首爾市政府的安全與防災部門提出的新解，是導入AI辨識系統，透過裝設超過900支監視器、再搭配AI監控人潮的流動和密度，會依照危險程度分為「注意」、「警戒」、「深刻」三個階段，每當1平方公尺有達到3人以上時（梨泰院事件當天，人群密度推估達到將近每平方公尺11人），系統就會進入「注意」階段，並透過監視器發出廣播，請民眾避免走到狹窄的巷弄，以達到預警效果。

有梨泰院店家表示，消費人流只剩下2成左右，附近不少店面都變成了空屋、貼上出租的訊息。(歐新社)

然而就算有了AI系統，就能預防類似的事情重演嗎？梨泰院事件案發之前，就曾經有風險評估指出要警備及早做好準備，但事後發現警方不僅沒有在意警訊，還打算逃避責任。而當晚被忽略、延遲的通報電話，這類人為疏失又該怎麼改善？截至目前為止，仍未有給南韓社會滿意的答案。

對於遺族而言，梨泰院真相的解明和究責停滯，才是家屬們最在意、遲遲無法療癒傷痕的原因。時隔一年，無論是南韓的新聞媒體、或是國際外媒的專題報導，都追問了同樣的問題——至今所有調查都沒有進展、也沒有明確的問責，為此付出政治責任的人數是「0」，許多家屬依然活在悲傷痛苦之中。

梨泰院事件追思集會現場，擺放了罹難者的遺像。(Getty Images)

南韓的在野陣營都在29日當天前往追思會現場，包括先前陷入政治風波的共同民主黨李在明也都出席。不過總統尹錫悅本人，認為追思會的「政治性格」太強烈，意指認為被反對黨拿來做文章，因而沒有出席在梨泰院的儀式，而是自己到首爾北區的教會中致詞。事故成為政治的角力，卻又對調查究責沒有實質幫助，讓民眾愈來愈失去對政府的信心。

至今所有調查都沒有進展、也沒有明確的問責，為此付出政治責任的人數是「0」，許多家屬依然活在悲傷痛苦之中。(Getty Images)