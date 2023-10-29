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梨泰院踩踏男星逝世周年 母親一封信道思念

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梨泰院踩踏男星逝世周年 母親一封信道思念：媽媽是罪人 應該去救你的

聯合新聞網／ 即時報導
南韓演員李智漢去年死於梨泰院踩踏事故，如今災難屆滿周年，其母親也在IG寫下長文，道出思念心聲。（翻攝自Insatgram @ji_han_0803）
南韓演員李智漢去年死於梨泰院踩踏事故，如今災難屆滿周年，其母親也在IG寫下長文，道出思念心聲。（翻攝自Insatgram @ji_han_0803）

南韓首爾梨泰院在去（2022）年10月發生嚴重踩踏事件，造成159人死亡。其中，參加過知名選秀節目《PRODUCE 101》的演員李智漢（이지한），為了救出小女童不幸罹難，得年24歲。災難屆滿周年，李智漢母親29日凌晨也在Instagram寫下給兒子的一封信，控訴政府當時對求救訊號的無視，也道出再也見不到兒子的想念。

李智漢母親寫道，沒能再見到兒子的日子屆滿周年，但像是昨天才見過一樣，兒子的臉龐仍然如此清晰迷人，「智漢啊，對我來說你的模樣還是那麼的鮮明，但再怎麼回憶，總有些事已經記不清了，那就是你美麗的眼睛」。

李智漢母親悲痛回憶，這一年來為了見到兒子，坐著公車在第53站下車、行走了200公尺，心中像是背負著一顆巨石，街景總是讓人感到陌生、疲憊，「智漢啊，真的很對不起，媽媽是個罪人，爸爸媽媽應該去梨泰院救你的，如果那天媽媽有跑到你身旁，你就不會躺在那條冰冷的街上無人救援」。

「為何非得要走過那條街，才能夠遇見你呢？」李智漢母親痛訴，「媽媽真的好討厭這個政府，儘管在電話另一頭聽到求助、快被壓死的悲鳴，他們卻視而不見」，本來可以避免任何人死亡的，「政府到底為何沒有為災難做好準備？」李智漢母親悲嘆，即使每天閉上眼睛思考也無法理解，憤怒只是隨著日子一天天增長。

文末，李智漢母親承諾，將會盡所能不讓兒子白白死去，「媽媽真的很想看到你那雙清澈而善良的眼睛。媽媽會一直說著我愛你，直到閉上眼睛的那一刻。我們過一會兒再見吧」。

梨泰院 南韓

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