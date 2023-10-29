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韓用AI監控人流 防梨泰院踩踏慘劇重演

編譯中心／綜合28日電
梨泰院踩踏事件事發一年後，夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍。（Getty Images）
梨泰院踩踏事件事發一年後，夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍。（Getty Images）

去年萬聖節南韓首都首爾發生梨泰院踩踏事件，造成多達159人死亡、196人受傷；事發一年後，夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍，取而代之的是哀悼亡者的寂靜。

路透報導，通常在萬聖節前幾天，夜店、酒吧雲集的梨泰院巷弄隨處可見節慶裝飾。但今年卻很不一樣，紀念亡者的海報及鮮花占據了原本擺放裝飾的位置，年輕人則選擇到其他地方過節。

長年住在梨泰院也在此工作的李成珉表示，直到今天一早，他才意識到這周末是萬聖節， 「以往到了這個時候，這裡都會擠滿盛裝打扮、化上假血妝的遊客。但現在走動的人們年紀，大多是相對年長的當地居民。」

去年10月29日，數萬名年輕人湧入梨泰院的狹窄巷道，歡慶3年來首個沒有新冠防疫限制的萬聖節，不料卻發生嚴重踩踏事故，大多數死者年齡是20多歲或30多歲。許多人歸咎於缺乏準備及人潮管控措施，事發時多人求助無門。

 南韓今年未禁止在梨泰院舉行萬聖節聚會，但在事件周年前夕，當局及警方已進行人流管制演練，針對16處人流密度較高的街道巷子，定為「擁擠危險地區」，搭配近千台閉路監視器且有人工智慧（AI）輔助的監控網路，預防悲劇再度發生。

去年梨泰院踩踏事件後，南韓警方完成的調查報告坦承當局有疏失及因應不當，並列出23名官員請求起訴。但至今未有任何政府高階官員因此辭職或被免職。

韓聯社指出，南韓警察廳聲稱，將以梨泰院踩踏事故為契機成立「警察大改革工作組」，不過迄今連最初步的「人流安全管控工作指南」尚未制定完成，引發各方擔憂。據悉，該指南將依據《災難及安全管理基本法》修正案擬定，但該法案尚未獲得國會表決通過。受害者家屬控訴「社會不安全、沒有人問責」。

由於梨泰院事故太過慘烈，同為節日人流密集點的日本東京都澀谷區近日如臨大敵。從10月27日到11月1日，將禁止民眾在澀谷站附近的道路或公園等公共場所飲酒，同時呼籲限制區域內的便利商店等店家配合，勿販售酒類。

梨泰院踩踏事件的地點被指定為「10月29日紀念巷」(October 29 Mem...
梨泰院踩踏事件的地點被指定為「10月29日紀念巷」(October 29 Memorial Alley)。（Getty Images）
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韓國內政部長李祥敏2022 年 10 月 28 日視察韓國首爾梨泰院區 2022 年 10 月 29 日人群擁擠事件現場。 South Korean Interior Minister Lee Sang-min visits the site of the 29 October 2022 crowd crush in the Itaewon district of Seoul, South Korea, 28 October 2022. South Korea marks the first anniversary of a deadly crowd crush that occurred during Halloween celebrations in the Itaewon district of Seoul on 29 October 2022, in which 159 people died and 196 others were injured. EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2023-10-28，數位典藏序號：20231028143221658】
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epa10944329 South Korean Interior Minister Lee Sang-min visits the site of the 29 October 2022 crowd crush in the district of Seoul, South Korea, 28 October 2022. South Korea marks the first anniversary of a deadly crowd crush that occurred during Halloween celebrations in the Itaewon district of Seoul on 29 October 2022, in which 159 people died and 196 others were injured. EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2023-10-28，數位典藏序號：20231028143220408】

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