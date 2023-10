韓用AI監控人流 防梨泰院踩踏慘劇重演

梨泰院踩踏事件事發一年後,夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍。(Getty Images)

去年萬聖節南韓 首都首爾發生梨泰院 踩踏事件,造成多達159人死亡、196人受傷;事發一年後,夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍,取而代之的是哀悼亡者的寂靜。

路透報導,通常在萬聖節前幾天,夜店、酒吧雲集的梨泰院巷弄隨處可見節慶裝飾。但今年卻很不一樣,紀念亡者的海報及鮮花占據了原本擺放裝飾的位置,年輕人則選擇到其他地方過節。

長年住在梨泰院也在此工作的李成珉表示,直到今天一早,他才意識到這周末是萬聖節, 「以往到了這個時候,這裡都會擠滿盛裝打扮、化上假血妝的遊客。但現在走動的人們年紀,大多是相對年長的當地居民。」

去年10月29日,數萬名年輕人湧入梨泰院的狹窄巷道,歡慶3年來首個沒有新冠防疫限制的萬聖節,不料卻發生嚴重踩踏事故,大多數死者年齡是20多歲或30多歲。許多人歸咎於缺乏準備及人潮管控措施,事發時多人求助無門。

南韓今年未禁止在梨泰院舉行萬聖節聚會,但在事件周年前夕,當局及警方已進行人流管制演練,針對16處人流密度較高的街道巷子,定為「擁擠危險地區」,搭配近千台閉路監視器且有人工智慧(AI)輔助的監控網路,預防悲劇再度發生。

去年梨泰院踩踏事件後,南韓警方完成的調查報告坦承當局有疏失及因應不當,並列出23名官員請求起訴。但至今未有任何政府高階官員因此辭職或被免職。

韓聯社指出,南韓警察廳聲稱,將以梨泰院踩踏事故為契機成立「警察大改革工作組」,不過迄今連最初步的「人流安全管控工作指南」尚未制定完成,引發各方擔憂。據悉,該指南將依據《災難及安全管理基本法》修正案擬定,但該法案尚未獲得國會表決通過。受害者家屬控訴「社會不安全、沒有人問責」。