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日本澀谷防萬聖夜踩踏意外 罕見封鎖八公像周邊

中央社／東京28日報導
萬聖夜登場前的周末，日本澀谷區公所如臨大敵，嚴防人群聚集。（歐新社）
萬聖夜登場前的周末，日本澀谷區公所如臨大敵，嚴防人群聚集。（歐新社）

在萬聖夜登場前的周末，為避免發生人員踩踏意外，日本東京都澀谷區公所如臨大敵，除祭出「禁酒令」等相關措施外，今天一早甚至罕見封鎖「八公像」周邊，防止人群聚集。

澀谷區長長谷部健本月初赴日本外國記者俱樂部（FCCJ）舉行記者會向全世界呼籲，基於發生踩踏意外的危險，「希望大家不要為萬聖夜到澀谷站周邊」。

長谷部健日前公布防範對策，包括從10月27日到11月1日，依據現有自治條例禁止民眾在澀谷站附近的道路上或公園等公共場域飲酒。

針對人潮可能最為擁擠的今天及萬聖夜當天，澀谷區公所籲請限制區域內的便利商店等店家配合，勿販售酒類；區公所也會在澀谷站附近安排百人規模的保全人員，引導民眾持續移動勿停留。

日本讀賣新聞報導，JR澀谷站前的八公像向來是民眾相約碰面的顯著地標，但周圍已從今天上午拉起封鎖線，將持續到11月1日上午止，以防民眾聚集發生踩踏意外。

八公像周圍的封鎖作業從上午6時過後開始進行，於8時前結束，約20名作業人員在雕像附近搭設鐵製柵欄與支架，再用白色帆布完全遮蓋雕像，帆布上以日文與英文寫著「澀谷不是萬聖夜活動會場」。

這是自南韓2022年發生梨泰院嚴重踩踏意外造成159人喪命後，澀谷區公所首度採取封鎖措施。

澀谷區公所負責人員呼籲民眾配合，不要在澀谷站前或街上逗留，防止意外發生。

日本 南韓 梨泰院

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