「神父是兒童獵人」 西班牙逾20萬人曾遭神職人員性侵

現年62歲的賈西亞薩門斯，14歲時於馬德里的學校遭神父性侵。（路透）

西班牙監察官員今27日公布報告顯示，自1940年以來，估計有超過20萬名未成年人在西班牙遭到羅馬天主教神職人員性侵 害。

中央社引述法新社報導，這份報告未提確切受害人數，但內容指出，對8000多人進行民意調查顯示，在西班牙約3900萬成年人口中，有0.6%的人表示曾在兒時遭過神職人員性侵害。

現年62歲的馬德里導遊賈西亞薩門斯（Fernando García-Salmones）表示，他14歲時曾遭學校神父性侵，當神父對他厭倦後，又將魔爪伸向其他男孩。賈西亞薩門斯曾因為這段經歷，接受長達六年的治療，他痛斥該名神父「是一個掠食者、兒童獵人！」

1995年，賈西亞薩門斯將神父告上法院，缺因超過時效未能成案，這位「兒童獵人」神父2009年10月過世。

西班牙國家監察員加比隆多（Angel Gabilondo）在公布報告的記者會中表示，如果包含遭到教會中非神職人員性侵害，則受害者比率將增至1.13%，即超過40萬人。

賈西亞薩門斯說，希望這份報告可以終結對教會種種有罪不罰的沉默縱容。