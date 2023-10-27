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大馬推巴勒斯坦團結週 安華：政府鼓勵但避免事端

中央社／吉隆坡27日專電
馬來西亞推首相安華。（歐新社）
馬來西亞推首相安華。（歐新社）

馬來西亞推動「巴勒斯坦團結週」活動，大馬各界反應不一，首相安華今天說，政府雖然鼓勵各級學校舉辦團結週聲援巴勒斯坦，但活動仍需受到控制，避免發生其他問題。

馬來西亞教育部最新公告，將從10月29日至11月3日推動「巴勒斯坦團結週」活動，舉凡教育部轄下各級學校共同響應政府捍衛巴勒斯坦人民的權利與自由立場。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報報導，社群網路流傳穿戴防護裝備男子，拿著假槍在校園中指導學生與老師的影片，畫面中有人拿著牌子、展示巴勒斯坦國旗或用巴勒斯坦圖樣圍巾遮臉與肩膀，也有人拿著玩具槍。另有截圖顯示學校孩童頭綁拯救巴勒斯坦頭巾，手持玩具槍枝。

安華（Anwar Ibrahim）今天接受媒體訪問表示，政府已經在內閣會議中討論「巴勒斯坦團結週」議題，「我們鼓勵這個活動」。

他說，政府不會強迫任何學校，但活動必須受到控制，避免發生問題。

安華認為，攜帶玩具槍到校仍需受到控制，學校也要採取管理措施，掌握並注意校內「巴勒斯坦團結週」活動。

不過，馬來西亞華校董事聯合會總會與馬來西亞華校教師會總會今天發表聯合聲明，認為聲援活動「倉促並欠周延規劃」，應凸顯和平反戰。

聯合聲明指出，教育部推動活動口號應改為「反對戰爭、維護和平」的普世價值，著重以巴問題，提倡相互包容、彼此尊重，以和平方式解決爭端，但教育部竟語焉不詳並草率以一紙政令倡導「巴勒斯坦團結週」，招致非議是意料中事，貿然為之恐事倍功半，虛擲資源並難達預期效果。

聲明說，冷戰雖落幕，但根源尚未完全消除，各國著眼不同利益，導致國際武裝衝突未能停止，但大馬教育部未曾下令在校園中倡導類似反戰訊息，如果政府有意長期推動反戰教育，須有長遠規劃與配套措施，在各校提倡人權、和平、法治等理念，並修改法令。

佛州民主行動黨委員會委員林永源（Lim Eng Guan）也透過社群媒體平台臉書（Facebook）籲請政府收回成命，認為學校不應捲入國際衝突事件，產生可能引發的社會不滿情緒與摩擦。

林永源表示，馬來西亞是多元種族與宗教國家，教育部不應把政治或戰爭等敏感議題帶入校園，讓學子在校園中接觸連大人都覺得複雜的中東戰事，「可謂是一項不明智決定」。

他認為，舉凡涉及人權議題，人民有權表達支持某一民族或國家，但各級學校尤其是小學，不應牽扯戰爭議題，畢竟學童還不會分辨是非。

教育部 巴勒斯坦 佛州

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