拜登對巴勒斯坦通報死亡數「沒有信心」 加薩衛生部公布死者名單反擊

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯管理的加薩 衛生部26日晚間公布了一分名單,稱上面的6747人都已經死於以色列沒完沒了的轟炸之中,似乎是要強力反擊美國總統拜登 前一天宣稱他對巴方通報的死亡數字「沒有信心」。

紐約時報與路透報導,這分用阿拉伯語登記的名單包含了每一位罹難者的姓名、年齡、性別與身分證號碼,其中包括了2665名兒童,但沒有列出另外281名遇害者,原因是遺體無從辨認,讓死者總數達到7028人。

此外,據信仍被埋在瓦礫堆下且視為失踪者,未被送往醫院就下葬者,以及醫院尚未記錄為死亡者,也都被排除這分名單之外,提升了死亡人數可能要高得多的可能性。

Documentation of the Death Toll in #Gaza



In response to US president Biden's refusal to believe the massive death toll in #Gaza, accusing them of lying, the Palestinian Ministry of Health in Gaza have released a report detailing the 7,000+ killed in Gaza, including the 2,913… pic.twitter.com/tzEA5PLyzr