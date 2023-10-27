拜登對巴勒斯坦通報死亡數「沒有信心」 加薩衛生部公布死者名單反擊
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯管理的加薩衛生部26日晚間公布了一分名單，稱上面的6747人都已經死於以色列沒完沒了的轟炸之中，似乎是要強力反擊美國總統拜登前一天宣稱他對巴方通報的死亡數字「沒有信心」。
紐約時報與路透報導，這分用阿拉伯語登記的名單包含了每一位罹難者的姓名、年齡、性別與身分證號碼，其中包括了2665名兒童，但沒有列出另外281名遇害者，原因是遺體無從辨認，讓死者總數達到7028人。
此外，據信仍被埋在瓦礫堆下且視為失踪者，未被送往醫院就下葬者，以及醫院尚未記錄為死亡者，也都被排除這分名單之外，提升了死亡人數可能要高得多的可能性。
Documentation of the Death Toll in #Gaza— DOAM (@doamuslims) October 26, 2023
In response to US president Biden's refusal to believe the massive death toll in #Gaza, accusing them of lying, the Palestinian Ministry of Health in Gaza have released a report detailing the 7,000+ killed in Gaza, including the 2,913… pic.twitter.com/tzEA5PLyzr
中國大陸新華社英文版報導，加薩衛生部發言人表示，「我們決定宣布超過7千位烈士的名字跟詳細資訊，這樣全世界就會知道，關於占領者正針對我們在加薩的人民所發動戰爭的真相。世界必須意識到，每個數字的背後都是一個人的故事，名字與身分為人所知，我們的人民不是可以視而不見的無名之輩」。
拜登25日在白宮與澳洲總理艾班尼斯召開聯合記者會時表示，自己「對巴勒斯坦人在說有多少人遇害的真相沒有概念」，但「確信無辜的人喪生，這是發動戰爭的代價」，隨後卻又加了一句，「但我對巴勒斯坦人正在使用的數字沒有信心」。
拜登沒有交代他對巴方數字持懷疑態度的原因，也有其他人對死亡人數飆升表示了疑慮，所持的部分原因在於加薩衛生部最終受到哈瑪斯的監督。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）隔天面對記者追問時，稱該部「替哈瑪斯打掩護」，卻也指美方並未對數千名巴勒斯坦人喪生提出質疑。
紐約時報指出，在當前的以巴衝突跟之前的敵對狀態中，聯合國、救濟團體、國際人權組織與該報在內的新聞媒體，都一直依賴加薩衛生部的數據。各界認為該部統計數字可信，足以讓美國國務院今年發布的一分報告中，也加以引用來說明此前的衝突。
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