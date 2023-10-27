拜登對巴勒斯坦通報死亡數「沒有信心」 加薩衛生部公布死者名單反擊

巴勒斯坦醫務人員7日在加薩走廊南部汗尤尼斯的納瑟醫院內，檢查一輛遭以色列空襲擊中而受損的救護車。（美聯社）

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯管理的加薩 衛生部26日晚間公布了一分名單，稱上面的6747人都已經死於以色列沒完沒了的轟炸之中，似乎是要強力反擊美國總統拜登 前一天宣稱他對巴方通報的死亡數字「沒有信心」。

紐約時報與路透報導，這分用阿拉伯語登記的名單包含了每一位罹難者的姓名、年齡、性別與身分證號碼，其中包括了2665名兒童，但沒有列出另外281名遇害者，原因是遺體無從辨認，讓死者總數達到7028人。

此外，據信仍被埋在瓦礫堆下且視為失踪者，未被送往醫院就下葬者，以及醫院尚未記錄為死亡者，也都被排除這分名單之外，提升了死亡人數可能要高得多的可能性。

Documentation of the Death Toll in #Gaza



In response to US president Biden's refusal to believe the massive death toll in #Gaza, accusing them of lying, the Palestinian Ministry of Health in Gaza have released a report detailing the 7,000+ killed in Gaza, including the 2,913… pic.twitter.com/tzEA5PLyzr — DOAM (@doamuslims) October 26, 2023

中國大陸新華社英文版報導，加薩衛生部發言人表示，「我們決定宣布超過7千位烈士的名字跟詳細資訊，這樣全世界就會知道，關於占領者正針對我們在加薩的人民所發動戰爭的真相。世界必須意識到，每個數字的背後都是一個人的故事，名字與身分為人所知，我們的人民不是可以視而不見的無名之輩」。

拜登25日在白宮與澳洲總理艾班尼斯召開聯合記者會時表示，自己「對巴勒斯坦人在說有多少人遇害的真相沒有概念」，但「確信無辜的人喪生，這是發動戰爭的代價」，隨後卻又加了一句，「但我對巴勒斯坦人正在使用的數字沒有信心」。

拜登沒有交代他對巴方數字持懷疑態度的原因，也有其他人對死亡人數飆升表示了疑慮，所持的部分原因在於加薩衛生部最終受到哈瑪斯的監督。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）隔天面對記者追問時，稱該部「替哈瑪斯打掩護」，卻也指美方並未對數千名巴勒斯坦人喪生提出質疑。

紐約時報指出，在當前的以巴衝突跟之前的敵對狀態中，聯合國、救濟團體、國際人權組織與該報在內的新聞媒體，都一直依賴加薩衛生部的數據。各界認為該部統計數字可信，足以讓美國國務院今年發布的一分報告中，也加以引用來說明此前的衝突。