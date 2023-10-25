「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

聯合國 秘書長古特瑞斯24日向安理會發言時表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日對以色列 發動跨境攻擊「並非憑空發生」，以國駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）25日接受訪問時指出，以方將停止向聯合國官員發出簽證。

CNN在即時更新報導，爾登大使告訴以色列陸軍廣播電台，「由於此事，我們將拒絕向聯合國的代表發出簽證」，並稱以國已經拒絕了聯合國人道主義事務副祕書長兼緊急救濟協調員格里菲斯（Martin Griffiths）的簽證申請。

爾登大使補充指出，「是時候給他們一個教訓了」。

根據稍早新聞，古特瑞斯在安理會的講話指出，「巴勒斯坦人承受令人窒息的占領長達56年，眼見自己的土地不斷被併吞成為以色列定居點以及受到暴力摧殘。加薩 的經濟停滯、人民流離失所，家園也被摧毀殆盡，他們對於訴諸政治解決困境的期望一點一滴瓦解」。

古特瑞斯表示，以色列空襲和圍困加薩是「對巴勒斯坦人的集體懲罰」，違反國際人道法，「我再次重申立即停火，緩解慘烈折磨，讓人道物資能輕易且安全進入加薩，同時加快釋放人質」，引來爾登大使當場要求古特瑞斯立即下台。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點