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今年已逾百人死傷 日本「熊出沒」情況嚴重 專家建議這方法自保

中央社／東京22日綜合外電報導
日本今年度因「熊出沒」遇襲已逾百人死傷，專家建議可攜帶發出高亢聲響驅熊的鈴鐺，如果近距離遇到熊時可使用驅熊噴霧，但如果距離非常近，建議俯臥以雙手保護頭部。情境示意圖。（Ingimage）
日本今年度因「熊出沒」遇襲已逾百人死傷，專家建議可攜帶發出高亢聲響驅熊的鈴鐺，如果近距離遇到熊時可使用驅熊噴霧，但如果距離非常近，建議俯臥以雙手保護頭部。情境示意圖。（Ingimage）

日本今年度因「熊出沒」遇襲已逾百人死傷，專家建議可攜帶發出高亢聲響驅熊的鈴鐺，如果近距離遇到熊時可使用驅熊噴霧，但如果距離非常近，建議俯臥以雙手保護頭部。

日本讀賣新聞報導，日本今年度至少已有158人遭熊襲死傷，追平2020年度創下的最糟紀錄，背後原因跟作為食物的樹木果實欠收、棲息地擴大及熊數量增加有關。由於熊進入冬眠前的活動會更加頻繁，仍須持續留意。

日本政府環境省表示，截至今年9月底止，2023年度已有109人因遭遇熊襲傷亡；再加上讀賣新聞自行調查，10月1日到20日至少有49人遇熊襲，總計今年度至少已有158人受害。

其中，秋田縣「熊出沒」的狀況最為嚴重，今年度就有52人遇襲受害，是2022年度逾8倍之多。

至於「熊出沒」被目擊到的件數也增加。截至今年9月底止，全日本共被目擊到1萬4943件，較2022年同期增加4210件。2021年時隔百年再度確認有「熊出沒」的靜岡縣伊豆半島，今年也被目擊。

除了熊的棲息地擴大外，讀賣新聞自行彙整27個都道府縣針對亞洲黑熊棲息數量的調查結果，推估共有約4萬4000頭熊，是環境省生物多樣性中心2012年度推估約1萬5000頭的近3倍。

至於只生活在北海道的棕熊，根據北海道政府調查，在1990年度推估約5200頭，但到了2020年度已增加到1萬1700頭。

有關不幸遭遇熊時該如何自保，日本非營利組織「日本亞洲黑熊研究所」代表米田一彥說，為了不遇到熊，事前在各地方政府官網等確認「熊出沒」情報很重要。

至於用來驅熊的熊鈴部分，米田說，較具驅熊效果的是能發出高亢聲響的吊鐘型鈴鐺；如果使用收音機，就算將音量開得很大，因為在山裡聲音傳播不佳，所以驅熊效果較差。

米田說，大家也要預先了解熊的活動時段大約是在清晨及黃昏。

米田說，如果近距離遇到熊時，用在生活賣場可以買到的驅熊噴霧有效果。噴霧射程在約5公尺的產品很多，為了能在遇到熊的瞬間使用，最好事前進行練習。

如果是在非常近的距離下遇到熊，米田說，要立即俯臥並用兩隻手保護頭部，「站立狀態遇襲是最危險的情況，熊可能會朝頭頸部攻擊，將造成重大事故」。

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