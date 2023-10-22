救援卡車進入加薩 拉法關卡成「受難者的生命線」 一篇看懂重要性

10月21日，第一批援助卡車從埃及抵達飽受戰爭蹂躪的加薩地帶。圖為一輛卡車經由加薩走廊的拉法邊境關卡返回埃及。（Getty Images）

埃及與加薩 走廊南部交界的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）今天開放，是以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）戰爭爆發以來，救援卡車首次進入加薩。

路透報導，聯合國表示，這支由20輛卡車組成的車隊，包含了巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）將接收的救命物資。然而，聯合國官員表示，加薩每天需要至少100輛卡車的物資才足以滿足當地迫切需要。

哈瑪斯7日對以色列發動致命突襲，以色列接著對哈瑪斯控制的加薩走廊實施完全封鎖和空襲行動作為回應。

不久之後，拉法邊界關卡這個進出加薩走廊的主要通道便停止運作，且加薩那一側的道路和建築物因為轟炸受損需要修補。拉法關卡是為加薩230萬居民提供援助物資的焦點，這條通道並不受以色列控制。

以下是英國廣播公司新聞網（BBC News）有關拉法關卡的整理：

何謂拉法關卡？

拉法關卡是加薩最南端的通道哨所，與埃及西奈半島（Sinai peninsula）接壤。

除了拉法，進出加薩走廊只有另外兩個邊界關卡，一是艾瑞茲（Erez），二是卡倫沙隆（Kerem Shalom）。艾瑞茲是加薩北部與以色列的人員過境點，卡倫沙隆是加薩南部與以色列唯一的商業貨物樞紐。兩處都關閉。

拉法關卡現在為何重要？

哈瑪斯7日突襲以色列南部的時候，也攻擊了艾瑞茲過境點。數天後，以色列宣布艾瑞茲和卡倫沙隆雙雙關閉，直到進一步通知。這使得拉法成為人員和救援物資進出加薩走廊的唯一管道。

上週，在埃及指揮下，運送物資的國際援助飛機紛紛降落在西奈北端的阿里什（El-Arish）機場，但一輛輛貨車在裝載燃料和人道物資後，卻只能在埃及這一側的拉法關卡外乾等。

關卡現況如何？

誰能通關誰不能通關，由哈瑪斯和埃及掌控。但以色列報復哈瑪斯、開始空襲加薩以來，通關作業就被打斷。

埃及媒體表示，以色列9日、10日的空襲行動，導致關卡兩側的埃及和巴勒斯坦人員受傷，關卡因此關閉。

12日，埃及要求以色列停止在拉法關卡附近進行轟炸，以便讓這個關卡成為加薩民眾的「救援生命線」。埃及方面表示，除非能保證關卡工作人員人身安全，否則不會重啟關卡。

為何沒有一個關卡放行？

自哈瑪斯2007年控制加薩走廊以來，以色列和埃及就對進出加薩的物品和人員設限，認定這麼做在維安上有其必要。

以色列7日遭哈瑪斯突襲後，9日下令「全面圍困」加薩，聲稱：「不會有電力、食物和燃料。全部封鎖。」

儘管埃及似乎準備好重啟拉法關卡，讓外國護照持有者離開加薩，並讓人道物資進入加薩，但開羅當局憂心會有大批逃離戰爭的巴勒斯坦難民湧入。

開羅同時擔心伊斯蘭武裝分子有進入埃及的可能性，而埃及已經有西奈半島伊斯蘭武裝分子叛亂的問題，且這個問題存在了近10年。

拉法關卡一般使用情況為何？

巴勒斯坦人若要透過拉法離開加薩，並不是那麼簡單。希望通關的巴人，必須提早2至4週向巴勒斯坦地方單位進行登記，而巴勒斯坦或埃及可以在沒有警告或提出任何解釋下，駁回巴人的申請。

根據聯合國數據，2023年8月，離開加薩的申請案中，埃及當局允許達1萬9608件，入境加薩有314件被駁回。