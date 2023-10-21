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巴貝特風暴肆虐北歐 釀多地洪災與停電

中央社／斯德哥爾摩21日綜合外電報導
巴貝特風暴襲擊丹麥洛蘭島蓋瑟後，懸崖上的一個海軍陸戰隊站面臨倒塌危險。（歐新社）
巴貝特風暴襲擊丹麥洛蘭島蓋瑟後，懸崖上的一個海軍陸戰隊站面臨倒塌危險。（歐新社）

致命的「巴貝特」風暴（Storm Babet）在丹麥和挪威引發大面積洪災後，如今正席捲英國。

法新社報導，巴貝特風暴昨天襲擊英國和愛爾蘭，蘇格蘭和英格蘭地區共有3人喪生，許多家庭被困在遭洪水淹沒的房屋內。

根據消防部門，昨晚，德國北部1名婦女被一棵倒下的樹砸死。

當風暴登陸斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula），丹麥南部城鎮水位急劇上升，淹沒了房屋的1樓，導致停電數小時。

根據丹麥氣象研究所（DMI）的數據，丹麥數個城鎮的水位超出正常高度2公尺。根據過往紀錄，每100年才會達到一次這樣的水位。

在挪威南部，今天稍早，強風吹翻建築物屋頂、破壞樹木和電線桿，導致多達2萬名居民無電可用。據挪威新聞社（NTB）報導，情況正在改善。

如今風暴持續在英國造成嚴重破壞，倫敦國王十字火車站（King's Cross Station）今天下午被迫關閉，以避免許多火車班次取消或延誤，導致大量乘客聚集在月台上。

英格蘭北部的里茲布拉德福機場（Leeds Bradford airport）因1架客機在強風中滑出跑道而於昨天關閉，今天上午才重新開放。

英國環境署（Environment Agency）發布了3項嚴重洪災警告，並稱洪災將在英格蘭中部德比市（Derby）德溫特河（River Derwent）週邊地區構成「生命危險」。

環境署官員史密斯（Katharine Smith）表示，「包括塞文河（River Severn）、烏茲河（River Ouse）和特倫特河（River Trent）在內的一些較大河流可能發生洪水，且會一直持續到24日」。

蘇格蘭安格斯郡（Angus）已有2人死亡。蘇格蘭首席大臣尤沙夫（Humza Yousaf）要求民眾保持警惕，因為氣象機構已針對該郡和亞伯丁郡（Aberdeenshire）部分地區發布紅色惡劣天氣警報。

另據德國北部什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的緊急服務部門，波羅的海沿岸地區也遭受強風和大雨襲擊，引發洪水，約有2000人被迫撤離。

洪水 洪災 德國

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