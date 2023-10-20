英相會巴勒斯坦與埃及領袖 重申支持「兩國方案」
英國首相蘇納克今天在埃及首都開羅與總統塞西以及巴勒斯坦領袖阿巴斯會晤。蘇納克向阿巴斯重申，英國長期支持「兩國方案」，並尋求巴勒斯坦與以色列人能在和平與安全中共存的未來。
蘇納克（Rishi Sunak）19日起訪問以色列和沙烏地阿拉伯，期間與以、沙和卡達領導人會談，今天上午轉往埃及，與塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和阿巴斯（Mahmud Abbas）會晤。
英國首相府一名發言人表示，蘇納克與塞西指出，各國領導人應盡其所能避免衝突在區域內蔓延，且應盡一切努力阻止恐怖主義、保護平民。
蘇納克肯定埃及採取措施以儘快重新開啟與加薩走廊（Gaza Strip）交界的拉法關卡（Rafah crossing）；英國也致力做出貢獻，以提供加薩平民協助、緩解加薩當地嚴峻的人道情勢。
蘇納克與塞西達成共識，將一同努力確保運送人道救援進入加薩的工作兼具效率與效益。
英國首相府一名發言人指出，與阿巴斯會談期間，蘇納克就加薩地區、包括阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）平民的慘重傷亡，向阿巴斯致上深切哀悼。
蘇納克與阿巴斯一致認為，各方皆應採取行動保護平民、民用設施，並將無辜傷亡降至最低。同時，蘇納克與阿巴斯一致譴責巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）的恐怖主義行為，並強調「哈瑪斯不代表巴勒斯坦人民」。
以色列7日遭哈瑪斯自加薩走廊發動突襲，8日正式對哈瑪斯宣戰，並對既有居民約230萬人的加薩實施轟炸、斷電斷水斷糧斷燃料、要求限期遷移。
埃及政府曾指出，以軍轟炸緊鄰拉法關卡的加薩土地，是救援物資遲遲無法從埃及進入的原因之一。以方則對救援物資可能會落入哈瑪斯等激進武裝組織手中表達疑慮。
蘇納克16日在英國國會就以巴衝突發表聲明時提到，英國及盟友都相信，哈瑪斯無法代表巴勒斯坦人、也無法為巴勒斯坦人正當的心願代言，而他們的心願就是同等享有安全、自由、正義、機會和尊嚴。為確保區域和平穩定，允許以色列和巴勒斯坦各自作為主權完整獨立國家並存的「兩國方案」將是解方。
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