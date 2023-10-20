「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，旗下一名員工，原因是她遭檢舉上網評論加薩市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（照片翻攝：X / StopAntisemitism）

花旗銀行近日證實開除了旗下一名員工，原因是她在Instagram發表了「令人作嘔」的言論，支持二戰「納粹大屠殺」（Holocaust）對猶太 人進行的大規模殺戮。

紐約郵報19日報導，這名花旗銀行前職員是25歲的侯賽因諾娃（Nozima Husainova）。根據現已下架的LinkedIn頁面，她在2021年6月自紐約市立大學布魯克林學院（CUNY Brooklyn College）取得金融學位後畢業，在花旗銀行找到了一分個人理財顧問的工作。

根據報導與網上流傳的照片，侯賽因諾娃在IG限時動態貼出了指控以色列要為加薩 市阿里阿拉伯醫院爆炸負責的文章截圖，同時寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」，還加上了一個笑臉表情符號。

UPDATE: Nozima Husainova has been fired from Citi.



A spokesman for Citi said Husainova's comments were 'revolting' and said hate speech would not be tolerated in their bank.



Thank you @Citi for saying NO! to antisemitism. https://t.co/yTzBNXhIEu — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 19, 2023

打擊和揭露反猶主義的無黨派組織「StopAntisemitism」在社群媒體 平台「X」（前身為推特）18日晚間發布了侯賽因諾娃發文與IG個人資料的照片，除了抨擊「肆無忌憚的反猶太主義」，也點名雇用她的花旗銀行進行回應。

根據報導，花旗銀行發言人向紐約郵報證實，侯賽因諾娃因為此事而遭到開除，「我們終止了在社群媒體發表令人作嘔反猶言論人士的雇傭關係，我們譴責反猶主義與一切仇恨言論，我們銀行絕不容忍這種行為」。

侯賽因諾娃的IG及其他社群媒體帳號都已全數刪除，紐約郵報未能聯繫上本人發表評論。「StopAntisemitism」在「X」發文，為花旗銀行「向反猶主義說『不！』」表達謝意，其他網友則讚揚該行做出了正確的決定。