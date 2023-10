「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

花旗銀行近日證實開除了旗下一名員工,原因是她在Instagram發表了「令人作嘔」的言論,支持二戰「納粹大屠殺」(Holocaust)對猶太 人進行的大規模殺戮。

紐約郵報19日報導,這名花旗銀行前職員是25歲的侯賽因諾娃(Nozima Husainova)。根據現已下架的LinkedIn頁面,她在2021年6月自紐約市立大學布魯克林學院(CUNY Brooklyn College)取得金融學位後畢業,在花旗銀行找到了一分個人理財顧問的工作。

根據報導與網上流傳的照片,侯賽因諾娃在IG限時動態貼出了指控以色列要為加薩 市阿里阿拉伯醫院爆炸負責的文章截圖,同時寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」,還加上了一個笑臉表情符號。

UPDATE: Nozima Husainova has been fired from Citi.



A spokesman for Citi said Husainova's comments were 'revolting' and said hate speech would not be tolerated in their bank.



Thank you @Citi for saying NO! to antisemitism. https://t.co/yTzBNXhIEu