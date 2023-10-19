約旦河西岸暴力加劇 以國移居者頻攻擊巴人 31死1250傷

約旦河西岸受以哈衝突影響，以色列移居者攻擊巴勒斯坦人的暴力事件節節攀升。10月11日在庫斯拉，一名因暴力事件痛失親人的巴勒斯坦婦女在醫院外哭泣不止。（新華社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，自從10月7日爆發以哈衝突以來，以色列 占領的約旦河西岸暴力事件節節攀升，以色列武裝移居者頻頻對巴勒斯坦 人發動攻擊，根據巴勒斯坦衛生部統計，至今造成至少31人死亡，其中不乏小孩，還有超過1250人受傷。

上周以色列軍方發言人哈里加（Daniel Hagari）才表示，以色列對占領區祭出高度警戒以防範任何潛在攻擊，「凡在猶地亞–撒馬利區（Judea and Samaria）挑釁以色列政府，必定會面臨強烈反擊。」猶地亞–撒馬利區是約旦河西岸在猶太 聖經中的名稱。

當地巴勒斯坦居民透露非常害怕以色列軍方和安全部隊的暴力行動，同時擔心當地70萬以色列移居者發動報復。

約旦河西岸當地時間18日，一對巴勒斯坦父子驅車參加喪禮，途經那不魯斯（Nablus）以南的庫斯拉（Qusra），遭以色列武裝移居者槍擊，轉院搶救仍回天乏術。

另一起10月11日的事件中，武裝移居者攻擊公寓內平民，周圍鄰居聽到呼救聲趕往幫忙，移居者便開火，釀成4人死亡。

當時一對姊弟和母親躲在屋內，19歲的菈比亞和12歲的阿多拉曼，目睹移居者猛砸石頭和開火的暴力現場。

菈比亞說現在弟弟夜裡都不敢睡覺，也不敢自己一個人待著。採訪當下，一家大小正在收拾行囊，準備搬到其他地方。

菈比亞說，「我好難過，好想哭，可是能怎麼辦？我也想待在這裡，可是在這裡什麼都不能做。」

7年前，菈比亞一家住過占領區，那時候她的父親在那不魯斯附近被以色列移居者射殺身亡。當時害怕再度成為襲擊目標才搬到庫斯拉，現在又待不下了，再一次被迫離鄉背井。

對比在警方戒護下在庫斯拉來去自如的以色列移居者實在相當諷刺。