炸彈威脅… 法12機場緊急疏散 凡爾賽宮5天內3度閉館

法國西南部土魯斯機場18日傳出因「攻擊威脅」實施疏散，許多旅客在外頭等待。（Getty Images）

以哈開戰連歐洲也惴惴不安，法國13日發生高中教師遭到自稱效忠激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）的男子刺殺身亡後，全國將反恐警戒升至最高等級；18日全國多座機場接獲「襲擊威脅」電郵，機場緊急疏散數量從6座一路增加到12座，熱門觀光景點凡爾賽宮則5天內第3度因安全問題緊急閉館。法國總統府也宣布，總統馬克宏 出訪瑞典 行程已延後。

中央社引述法新社報導，警方消息人士指出，當局對北部里爾（Lille）、東部里昂（Lyon）、西部南特（Nantes）、東南部尼斯（Nice）、西南部土魯斯（Toulouse），以及首都巴黎附近的博維（Beauvais）等機場進行疏散，讓當局得以「掃除任何疑慮」，以防威脅屬實。

路透報導，民航局（DGAC）發言人與內政部 另提到西部勒恩（Rennes）、西南部比亞里茲（Biarritz）、西南部包市（Pau）的機場也接到安全警報，但未提及博維，8個機場當中的數座進行疏散。

法國網媒報導，民航局更新訊息指，接獲炸彈警報而疏散的機場已達12座。除了上述8座，還多了西南部的波爾多（Bordeaux）、巴黎博韋（Paris Beauvais）、東部的史特拉斯堡（Strasbourg）、南部的卡爾卡松（Carcassonne）4座機場。

據悉，這這12座機場均於18日上午發現可疑包裹或接獲炸彈威脅後疏散人員，部分航班起降暫停，部分則已恢復，延誤乘客行程好幾個小時。

整合航班動態的民航局線上儀表板顯示，里爾、里昂、土魯斯機場航班嚴重誤點。機場當局指出：「國家安全團隊正在現場處理。」

尼斯機場在X平台（前身為推特Twitter）推文指出，「出現一件無人提領的行李後…拉出安全警戒區進行常態性檢查…情況現在已經恢復正常」。

據中國時報報導，法國北部一所學校13日發生年輕男子持刀闖入攻擊事件慘釀死傷，行凶前高喊「真主至大」。法國內政部研判這起慘案與以哈衝突有關，並將反恐警報拉高到最高的「緊急襲擊」等級。14日羅浮宮、凡爾賽宮、巴黎里昂火車站先後接獲炸彈威脅，緊急疏散遊客。