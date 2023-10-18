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「千年難忘」加薩醫院爆炸 小孩身首異處 屍塊四散發臭

編譯盧思綸 / 即時報導
加薩以北的阿里阿拉伯醫院遭遇砲襲，大量露宿停車場的避難平民喪生，爆炸現場慘不忍睹，目擊者直呼「千年難忘」。（Getty Images）
加薩以北的阿里阿拉伯醫院遭遇砲襲，大量露宿停車場的避難平民喪生，爆炸現場慘不忍睹，目擊者直呼「千年難忘」。（Getty Images）

英國金融時報報導，當地時間17日晚間，加薩以北的阿里阿拉伯醫院（Ahli Arab Hospital）遭遇砲襲，大量露宿停車場的避難平民喪生，爆炸現場慘不忍睹，目擊者直呼「千年難忘」。

50歲的塔吉是醫院附近的居民，自願協助爆炸現場的收屍作業，他說遇襲當下這些人正在吃飯，「我們撿了了好多小孩的屍體殘肢，那個景象已經烙印在心裡，就算讓我活1000年也忘不了。」

塔吉回憶事發當時餘悸猶存，砲擊威力大到炸破門診大樓和急救部牆壁，「腐爛屍體發出的惡臭和爆炸過後的焚燒味」在空氣中揮之不去。

即使身經百戰如約旦河西岸和加薩地區的世衛代表匹伯肯（Richard Peeperkorn）也說，阿里阿拉伯醫院遭遇攻擊的規模前所未有。

許多南撤的加薩人逃到醫院避難，他們認為救護設施相對安全，不會成為兩軍的攻擊目標。然而，戰火下的土地，無一處能倖免。

醫院警衛波諾直言「和世界末日沒兩樣」，他提到，「不少人為求平安逃到醫院，沒想到猝不及防來個大爆炸，而且當時好像有超巨大的東西墜擊地面。一時之間，我們根本搞不清楚狀況。」

接著尖叫哭喊聲此起彼落，眼前的景象慘不忍睹，「數以百計的屍體和人體軀幹散落在地面」。

除此之外還有燒焦的床墊，以及大大小小沾滿血跡的袋子，裡面裝著衣服、個人物品和食物。

同樣在停車場避難的納克一家，因為出去買食物而躲過一劫，對於自己大難不死，他仍然不敢置信，「一回來，我們就看到爆炸慘況。我看到一團超巨大火球吞噬了整個停車場。」

面對慘烈死傷，200個救援機構聯合呼籲立即停火，盼將保護人命作為首要任務，「立即停火是避免進一步造成平民傷亡、釀成人道浩劫的唯一選擇。但凡做不到一點都會成為人類集體良知的一抹汙點。」

加薩 世衛 哈瑪斯

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