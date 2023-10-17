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伊朗警告以色列勿再轟炸加薩 否則抵抗勢力「無人能擋」

編譯高詣軒／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼。（路透）
伊朗最高領袖哈米尼。（路透）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日突襲以色列，引起以色列連日空襲報復。法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼17日表示，若以色列持續轟炸加薩走廊，後果將是「沒有人可以阻止抵抗勢力」。

根據報導，哈米尼表明：「如果錫安主義政權（指稱以色列）的犯罪持續，穆斯林和抵抗勢力將失去耐性，而沒有人可以阻止他們。」

哈瑪斯突襲殺害超過1,400名以色列人，以軍對加薩的空襲和轟炸則奪走當地至少2,750人性命，雙方死者多為平民。伊朗在衝突爆發後，和區域盟友保持密切聯繫，包括黎巴嫩武裝團體真主黨和親伊朗的伊拉克民兵。

哈米尼並說，無論以色列怎麼做，都無法彌補日前的可恥挫敗。伊朗已多次警告以色列若地面入侵加薩，將面臨來自其他陣線的回應，引發衝突擴大的憂慮。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚16日已表示，「抵抗陣線」可能對以色列採取「先制行動」，伊朗總統萊希則表示，以政治解決衝突的時間正在流失。

伊朗在財政和軍事上支持哈瑪斯，對哈瑪斯的突襲表示樂見，但堅稱並未涉入。

如今以色列已在加薩邊境外集結數萬名軍員，發動全面地面入侵的態勢濃厚，並已呼籲加薩北部約110萬名民眾南撤。

以色列 伊朗 加薩

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