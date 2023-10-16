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恐迎血腥巷戰 中媒揭以巴秘密武器 以軍部署戰車、哈瑪斯火箭彈不容小覷

記者黃雅慧／即時報導
以軍裝備綽號「泰迪熊」的D9R裝甲推土機，能推倒哈瑪斯設置所有障礙。（取材自環球時報）
以軍裝備綽號「泰迪熊」的D9R裝甲推土機，能推倒哈瑪斯設置所有障礙。（取材自環球時報）

以巴衝突情勢嚴峻，數日來哈瑪斯以色列的軍事行動與裝備差距也成為外界關注焦點。環球時報梳理雙方裝備指出，雖然以色列的戰車實力強，但仍不能忽視哈瑪斯的火箭彈威力。

以色列國防軍14日發表聲明表示，以軍正在進行「重大地面行動」的準備工作，城市巷戰給攻守雙方都帶來極大挑戰，以軍和哈馬斯為此都在加緊備戰。

英國每日郵報指出，以色列在加薩附近集結的數十萬部隊中，包括至少300輛坦克和裝甲戰車。

其中引人關注的裝備包括綽號「泰迪熊」的D9R裝甲推土機，該機長8公尺、高4公尺、寬4.5公尺，重達62噸，配備15噸附加裝甲，駕駛艙也裝備高強度防彈玻璃的全面保護，以防止狙擊手和機槍射擊。

D9R裝甲推土機駕駛室還配備籠式裝甲，可抵御哈馬斯常用的RPG火箭筒直射，也可推倒哈馬斯設置障礙物。其堅固鏟刀則能充當掃雷工具，還可以用來挖掘戰壕、建造橋梁或防禦結構。此外，還能安裝機槍、榴彈發射器或煙霧投射器等。

另，針對城市巷戰中可能從四面八方遭到襲擊，以軍還配備「梅卡瓦4」主戰坦克，採全方位裝甲防護，配備「戰利品」主動防禦系統，以攔截哈馬斯最常用的RPG火箭筒，但這款武器有重量過大、機動性能下降的缺點。不過「梅卡瓦4」還額外安裝了一門60毫米迫擊炮，用於提供快速火力壓制。

除肉眼可見的裝甲戰車外，這次哈瑪斯與以色列衝突還有看不見的電子戰。哈馬斯在7日突襲中多次利用改裝的多旋翼無人機空投炸彈，摧毀以軍多輛坦克和無人值守武器站。此外，還發射至少30架自行研製的「ZOUARI」自殺式無人機，可攜帶約5公斤炸藥，在低空飛行並撞擊目標。

以色列在無人機使用方面也擁有豐富經驗，以軍自2020年開始裝備「螢火蟲」系列單兵巡飛彈，採用共軸雙旋翼設計，依靠電池供電，重約3公斤，配備有450克高爆戰鬥部，能方便發射，在建築物周圍進行盤旋，搜索和定位隱蔽在建築物和工事之中的敵人並發動自殺性攻擊。操作員只要通過平板電腦來觸擊螢幕上按鈕，就能完成起飛、偵察、打擊等一系列動作。

此外，以色列2022年還研製Lanius微型四旋翼刺殺無人機，能高速衝向目標，在對手反應過來前實以有效打擊。

美國《防務新聞》13日報導，儘管裝備差距懸殊，但哈馬斯可以利用游擊戰，讓執行地面攻擊的以軍陷入險境。在這些武器中，對以色列威脅最大的是火箭彈。以色列軍方表示，自7日以來，哈馬斯已經向該國發射了5,000多枚火箭彈。

而哈瑪斯火箭彈的精準成為焦點。俄羅斯《消息報》15日指出，哈瑪斯的火箭彈性能明顯提升，哈瑪斯已投入「阿亞什-250」遠程火箭彈，最大射程能超過200公里。另，哈瑪斯正利用疑似蘇聯「箭-2」便攜式防空導彈來對抗以色列的「阿帕契」武裝直升機。雖然這種武器存在保養問題，但仍能對低空飛行的以軍直升機構成威脅。

哈瑪斯的武器中對以色列威脅最大的是火箭彈。圖為哈瑪斯的遠程火箭彈。（取材自環球時...
哈瑪斯的武器中對以色列威脅最大的是火箭彈。圖為哈瑪斯的遠程火箭彈。（取材自環球時報）

以色列 哈瑪斯 加薩

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