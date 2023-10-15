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結束工黨政府6年執政 紐西蘭準總理盧克森著手組新聯合政府

中央社／威靈頓15日綜合外電報導
紐西蘭選民昨天以選票結束了中間偏左的工黨政府6年執政。紐西蘭準總理盧克森領導的保守派國家黨贏得足夠席次，可以與自由派的行動黨聯合執政。（路透）
紐西蘭選民昨天以選票結束了中間偏左的工黨政府6年執政。紐西蘭準總理盧克森領導的保守派國家黨贏得足夠席次，可以與自由派的行動黨聯合執政。（路透）

紐西蘭準總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，自己將進行籌組新聯合政府的協商。他還說，今天早上醒來作為即將上任的總理，這是「莫大的榮幸」。

法新社報導，紐西蘭選民昨天以選票結束了中間偏左的工黨（Labour Party）政府6年執政。盧克森領導的保守派國家黨（National Party）贏得足夠席次，可以與自由派的行動黨（ACT Party）聯合執政。

工黨領袖希金斯（Chris Hipkins）在今年1月接替阿爾登（Jacinda Ardern）出任總理。比起2020年的選舉結果，工黨在這次選舉丟失將近一半席次，希金斯也承認敗選。

紐西蘭國家橄欖球隊今天上午在世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）戰勝愛爾蘭隊，盧克森看完相關報導後，便身穿象徵紐西蘭國家隊的黑色球衣出現在媒體面前。

盧克森向記者說道：「當國家黨政府成立，紐西蘭國家橄欖球隊『全黑隊』（All Blacks）再次獲勝時，這是一天美好的開始。」

盧克森對於即將成為總理一事回答說：「這是莫大的榮幸…這就是為什麼我對我們未來的方向感到非常樂觀。」

盧克森表示，他計劃舉行聯合政府協商前，要在今天召開策略會議。

國家黨承諾在上任的前100天要做出改變，例如禁止在學校使用手機、打擊犯罪，以及取消調漲燃油稅的計畫。

紐西蘭陷入生活成本危機和犯罪數據攀升之際，盧克森坦承要面對「一些艱難的決定」。

路透社報導，根據紐西蘭選舉委員會的暫定初步結果，國家黨贏得50個席次，行動黨拿下11個席次，在國會的121席之中，兩黨僅有1個席次的多數優勢。

國家黨競選主席畢紹普（Chris Bishop）在紐西蘭電視台（TVNZ）政治談話節目Q+A表示，盧克森已跟行動黨領袖西莫（David Seymour）交換意見，國家黨的高階幹部將於今天下午會面討論聯合政府的協商事宜。

雖然國家黨與行動黨目前已具備籌組政府的所需席次，但仍有約56萬7000張特別選票，相當於20%左右的選票仍待清點。選舉正式結果將於11月3日公布。

紐西蘭自從1996年使用「聯立制」（Mixed Member Proportional）以來，單一政黨組成政府的情況非常罕見，不過2020年阿爾登的工黨政府即是以單一政黨組成。

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