我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩地區醫院燃料吃緊恐斷電 數千名患者性命堪憂

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

以色列將發動地面攻擊…3印尼人不願撤離：持續駐守加薩印尼醫院

中央社／雅加達15日專電

以色列日前下令加薩北部的居民南遷，預計將對哈瑪斯發動地面攻擊行動。不過，在加薩印尼醫院擔任志工的印尼公民，透過通訊軟體向中央社表示，有3名旅居加薩的印尼人不會撤離，將會持續駐守印尼醫院。

以色列近日遭遇史上最致命襲擊後，將攻擊加薩走廊（Gaza Strip）北部作為回應，並警告當地約110萬居民往南部逃亡，以軍示意之後的地面攻勢將聚焦在加薩市（Gaza City），也就是巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）領導階層的根據地。

加薩許多平民倉皇逃亡之際，在加薩印尼醫院擔任志工的印尼公民費克里（Fikri Rofiul Haq）今天向中央社表示，他與另外兩名印尼志工，將會持續留在加薩印尼醫院，執行醫療任務。

費克里透過通訊軟體向中央社記者傳送語音訊息說：「我們3人收到印尼緊急醫療救援委員會（Mer-C）的命令，要我們繼續留在加薩，因此我們會持續駐守在這。」

位於加薩的印尼醫院是由印尼緊急醫療救援委員會（Mer-C）籌建、2016年落成，是加薩首間大型現代化醫院。以巴衝突升級後，印尼醫院日前曾遭到以色列空襲，造成1名員工死亡。

印尼外交部指出，目前加薩地區共有10名印尼公民，正準備撤離計畫，預計透過陸路及民航機接駁，讓旅居以色列及巴勒斯坦的印尼公民返國，但有部分在巴勒斯坦及以色列的印尼公民因與當地人結婚或工作而不願離開。

費克里說：「我得到的消息是加薩有7名印尼公民願意在印尼政府的協助下撤離，但我們3人會留下。」

印尼緊急醫療救援委員會今天表示，即使沒有發生現在的衝突，加薩印尼醫院也早已超出負荷。

他解釋，該醫院距離以色列邊境只有2.5至3公里，從建立之初醫療資源就非常不足，日前正籌備再蓋另一診所，但計畫因以巴衝突升級被迫擱置。

印尼緊急醫療救援委員會志工團負責人法理徳（Farid Thalib）說：「委員會一直與加薩印尼醫院負責人保持聯繫，以便他們能夠繼續在那裡進行醫療工作。」

法理徳指出，根據統計，截至14日加薩共有2215人死亡，其中包括458名婦女和724名兒童。他說：「另外還有8704人受傷，其中包括1536名婦女和2450名兒童。10名醫務人員則在協助民眾撤離時，因以色列的攻擊而犧牲。」

印尼 加薩 以色列

上一則

聯合國駐黎巴嫩維和部隊 遭火箭攻擊

下一則

加薩地區醫院燃料吃緊恐斷電 數千名患者性命堪憂

延伸閱讀

加薩當局：2670死9600傷 以色列：哈瑪斯挾155人質

加薩當局：2670死9600傷 以色列：哈瑪斯挾155人質
以色列：確認126人被哈瑪斯挾持

以色列：確認126人被哈瑪斯挾持
以哈雙方皆涉「戰爭罪」 聯合國收集證據

以哈雙方皆涉「戰爭罪」 聯合國收集證據
布林肯穿梭中東6國後再返以色列 加薩南部恢復供水

布林肯穿梭中東6國後再返以色列 加薩南部恢復供水

熱門新聞

德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝突，中國學者認為，此次事件凸顯以色列邊境系統、邊檢系統都失靈了。（美聯社）

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

2023-10-08 07:33

超人氣

更多 >
低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園
刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬