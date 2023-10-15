死傷超過2014年加薩戰爭 加薩衛生部控以色列「種族清洗」

以色列15日襲擊加薩走廊南部的拉法（Rafah）後，黑煙直竄天際。（Getty Images）

美國有線電視新聞網（CNN）引述加薩 衛生單位15日指出，以色列 對加薩走廊的報復空襲已致至少2,329人喪生。加薩衛生部發言人阿奇德表示，過去8天衝突裡，加薩死傷已超過2014年以巴衝突，指控以色列近日對巴勒斯坦 人的暴行形同「種族清洗」。

阿奇德15日聲明，2014年以色列和加薩的戰爭持續51天，死傷卻不及過去8天的加薩衝突。CNN指出，2014年此前是以巴衝突造成死者最多的一年，根據聯合國人道事務協調廳資料，當年至少2,251加薩巴人在50天的戰爭身亡。

掌控加薩的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日突襲以色列，逾1,300名以色列人遭殺害，引發以軍連日轟炸加薩走廊。法新社指出，以色列15日正籌備地面入侵加薩，意在摧毀哈瑪斯，以軍呼籲加薩北部110萬民眾撤離。

目前加薩市四處斷垣殘壁，數千名傷者湧入醫院，民眾擔心更糟的情況將再降臨。以軍在加薩走廊外集結，宣稱可能展開陸海空攻擊，涉及「重大地面作戰」。

40公里長的加薩走廊是全球人口最稠密的地區之一，如今充斥恐懼和混亂；加薩民眾即使離開家園，也難找到適合落腳處。

加薩北部居民納瑟（Jumaa Nasser）從拜特拉希亞（Beit Lahia）離開，身邊跟著妻子、母親和7名子女。他對法新社形容加薩情況為「災難性」，他們缺乏食物、夜不成眠，「我們不知該怎麼做，我已將命運託付給神」。