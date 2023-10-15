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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

羅浮宮、凡爾賽宮收炸彈威脅 法動員7000士兵加強巡邏

編譯中心／綜合14日電
法國羅浮宮14日接獲炸彈威脅，羅浮宮決定緊急閉館並疏散所有遊客，巴黎警方已全面封鎖羅浮宮並展開搜索。（路透）
法國羅浮宮14日接獲炸彈威脅，羅浮宮決定緊急閉館並疏散所有遊客，巴黎警方已全面封鎖羅浮宮並展開搜索。（路透）

法國羅浮宮與凡爾賽宮都接獲炸彈威脅，14日緊急疏散遊客與員工，並關閉場館。法國13日才驚傳校園砍人事件，造成1名教師死亡、2人重傷，法國政府認定攻擊事件與以哈衝突有關，同日晚間宣布法國進入「緊急襲擊」狀態，祭出最高警戒避免事態延燒。

美聯社報導，羅浮宮14日警鈴大響，廣播要求民眾疏散。網路上的影片顯示，遊客匆忙離開顯場，部分人臉上浮現困惑表情。羅浮宮每天遊客量約3萬至4萬人。

中央社引述法新社報導，羅浮宮發言人表示接獲書面訊息，警告羅浮宮及遊客將有危險。考慮到日前法國才發布緊急襲擊警戒，羅浮宮決定緊急閉館並疏散所有遊客。羅浮宮說，將退費給當天購票參觀的遊客。

羅浮宮聯絡處表示，目前沒有發生攻擊事件，也無人受傷。巴黎警方已全面封鎖羅浮宮並展開搜索。

警方指出，另一巴黎觀光勝地凡爾賽宮同樣收到炸彈威脅，警方也已疏散民眾並展開搜查。

此外，為預防校園攻擊事件擴大，法國總統府14日表示將派出7000名士兵加強巡邏，將於16日傍晚以前完成。

另據路透報導，總統馬克宏表示，這些士兵將會部署到法國各地，包括巴黎、里昂和馬賽等大城市，針對各個公共場所、交通樞紐、旅遊景點等其他可能成為襲擊目標的地方進行加強巡邏。

據了解，法國長期以來都是伊斯蘭激進主義分子的攻擊目標，2015年恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）在巴黎大開殺戒，造成130人死亡，是法國近期死傷最慘重的攻擊案件。

此外，馬來西亞警方15日凌晨證實，柔佛新山谷中城廣場（Mid Valley Southkey）接獲自稱外國男子的威脅電話，要求大馬不要支持巴勒斯坦，否則將放置炸彈。商場內約有9000人，警方搜查後未發現可疑物品。

https://twitter.com/MuseeLouvre/status/1713133864602710136?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713133864602710136%7Ctwgr%5E18a69b1386efec32f41ad82c13094512df8ae7c4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fftvback.ftvnews.com.tw%2Fmanasystem%2FNews%2FNews_add.aspx

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