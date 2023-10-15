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多省說「不」 澳洲原民權利公投未過 政府：另謀新方向

編譯中心／綜合14日電
澳洲「原住民之聲」修憲公投14日投票，因多數州向公投案壓倒性說不，公投結果未通過，否決設立原住民諮詢機構寫入憲法的提案。（歐新社）
澳洲「原住民之聲」修憲公投14日投票，因多數州向公投案壓倒性說不，公投結果未通過，否決設立原住民諮詢機構寫入憲法的提案。（歐新社）

澳洲14日舉行承認原住民及其公民權利的「原住民之聲」公投，投票率高達97.5%創下紀錄，多數省向公投案壓倒性說不，澳洲副總理馬勒斯（Richard Marles）表示，這項賦予原住民更多權利的歷史性公投並未過關，表示將謀求新方向。

計票結果顯示，反對票為59%，贊成票41%，4個省反對。這項公投遭逢挫敗，馬勒斯說道，澳洲人不同意修改憲法，「我們十分尊重這個結果」。

澳洲選民透過公投方式，決定是否修憲以首度明確承認原住民，並設立諮詢性機構「原住民之聲」，以權衡影響原住民社群的法律。

原住民的祖先在澳洲大陸生活超過6萬年，目前原住民僅占澳洲總人口3.8%。自200多年前白人定居以來，原住民一直處於不平等的弱勢方，這種現象日益加劇。

澳洲原住民和托雷斯海峽島民（Torres Strait Islanders）比富裕的白人同胞更易因病所苦、入獄或早逝。支持者認為，改革將有助於解決這些不平等問題。

原住民地位入憲公投議題在澳洲討論近20年，因朝野有歧見遲未推動。外界預估，此次公投未過，對於確保原住民在憲法地位的行動，近年恐怕難以再推動與實現。

一名支持公投案的受訪者表示，他對公投結果感到很喪氣，但他不會對澳洲人民生氣，也不會怪罪推動公投案的總理艾班尼斯。他認為公投的提案是對的，只是澳洲人民還沒準備好。

原住民 公投 澳洲

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