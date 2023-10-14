我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客談／以哈戰爭 需要和平對話

舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

哈瑪斯遭控阻擋民眾撤離加薩 以色列轟：平民成「人肉盾牌」

編譯高詣軒／即時報導
以色列警告加薩市、加薩北部民眾撤離，被視為可能發動地面入侵；許多當地巴勒斯坦人動身南撤，攝於13日。（美聯社）
以色列警告加薩市、加薩北部民眾撤離，被視為可能發動地面入侵；許多當地巴勒斯坦人動身南撤，攝於13日。（美聯社）

以色列已警告加薩北部約110萬民眾撤離，以巴衝突恐進一步升溫。美國有線電視新聞網（CNN）報導，以國國防軍發言人康里克斯14日指控，根據國際媒體報導，哈瑪斯正透過訊息、檢查點和地面攔阻等方式，企圖阻止巴勒斯坦人撤離加薩北部，使當地民眾成為「人肉盾牌」。

CNN詢問康里克斯，呼籲加薩民眾撤離是否暗示以色列預備發動地面入侵、以及以軍會為民眾撤離等候多久？康里克斯回應，以色列軍方將評估現場狀況，檢視多少平民還留在該區域，並掌握多少民眾被哈瑪斯阻攔而無法撤離。

康里克斯批評哈瑪斯阻止民眾撤離之舉相當惡劣，而以軍若見現場情況許可，適合進行重大作戰行動，行動就將開始。康里克斯強調民眾應離開當地以保安全，並於以色列宣布可以安全返回時再重返。

對於以色列要求110萬人撤離加薩北部，聯合國救援事務官員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）已批評，此舉違反戰爭規則和基本人道；加薩正面臨猛烈轟炸，道路和住家成為斷垣殘壁，人們「沒有安全的地方可以去。」

葛瑞菲斯指出，強迫女性、孩童在內的受驚民眾顛沛流離，卻沒有暫時停火或提供人道支援，是危險且令人無法接受的做法。他重申，若無安全通道並提供基本服務，如此大規模的民眾離散將帶來災難性人道後果和長期影響。

巴勒斯坦衛生單位指出，衝突至今加薩已至少1,900人喪生。

加薩 以色列 哈瑪斯

上一則

以色列地面戰籲加薩1天內撤百萬人 歐盟直呼：根本辦不到

延伸閱讀

以色列宣布擊斃「哈瑪斯高階成員」 生前指揮空中入侵行動

以色列宣布擊斃「哈瑪斯高階成員」 生前指揮空中入侵行動
以軍地面戰突襲 加薩110萬人限時南撤 聯國：災難

以軍地面戰突襲 加薩110萬人限時南撤 聯國：災難
哈瑪斯持北韓製武器被抓包 平壤斥美造謠

哈瑪斯持北韓製武器被抓包 平壤斥美造謠
以哈戰事 泰勒絲不表態 歌迷：真讓人失望

以哈戰事 泰勒絲不表態 歌迷：真讓人失望

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）建築遭哈瑪斯摧毀，以色列軍人拉起封鎖線，攝於8日。示意圖。（歐新社）

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

2023-10-08 08:57

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生

3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡