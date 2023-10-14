哈瑪斯遭控阻擋民眾撤離加薩 以色列轟：平民成「人肉盾牌」

以色列警告加薩市、加薩北部民眾撤離，被視為可能發動地面入侵；許多當地巴勒斯坦人動身南撤，攝於13日。（美聯社）

以色列 已警告加薩 北部約110萬民眾撤離，以巴衝突恐進一步升溫。美國有線電視新聞網（CNN）報導，以國國防軍發言人康里克斯14日指控，根據國際媒體報導，哈瑪斯 正透過訊息、檢查點和地面攔阻等方式，企圖阻止巴勒斯坦人撤離加薩北部，使當地民眾成為「人肉盾牌」。

CNN詢問康里克斯，呼籲加薩民眾撤離是否暗示以色列預備發動地面入侵、以及以軍會為民眾撤離等候多久？康里克斯回應，以色列軍方將評估現場狀況，檢視多少平民還留在該區域，並掌握多少民眾被哈瑪斯阻攔而無法撤離。

康里克斯批評哈瑪斯阻止民眾撤離之舉相當惡劣，而以軍若見現場情況許可，適合進行重大作戰行動，行動就將開始。康里克斯強調民眾應離開當地以保安全，並於以色列宣布可以安全返回時再重返。

對於以色列要求110萬人撤離加薩北部，聯合國救援事務官員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）已批評，此舉違反戰爭規則和基本人道；加薩正面臨猛烈轟炸，道路和住家成為斷垣殘壁，人們「沒有安全的地方可以去。」

葛瑞菲斯指出，強迫女性、孩童在內的受驚民眾顛沛流離，卻沒有暫時停火或提供人道支援，是危險且令人無法接受的做法。他重申，若無安全通道並提供基本服務，如此大規模的民眾離散將帶來災難性人道後果和長期影響。

巴勒斯坦衛生單位指出，衝突至今加薩已至少1,900人喪生。