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復交首次通話 伊朗、沙國挺巴

編譯中心／綜合12日電
伊朗總統萊希（見圖）與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼11日通話，討論以巴局勢。（新華社）
伊朗總統萊希（見圖）與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼11日通話，討論以巴局勢。（新華社）

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman10日通電話討論巴勒斯坦和以色列衝突，這是中國斡旋伊沙恢復關係以來，兩國領袖首次通話。

伊朗官方媒體表示，萊希和穆罕默德．沙爾曼討論了「結束針對巴勒斯坦的戰爭罪行的必要性」。

沙烏地新聞社（SPA）表示，穆罕默德．沙爾曼聲明「沙烏地正在盡一切努力和國際與區域各方溝通，以阻止局勢持續升級」，他還重申沙烏地反對以任何方式鎖定平民攻擊。

沙烏地與伊朗3月根據中國斡旋的協議同意恢復邦交。兩國先前相互對立7年，威脅波斯灣的穩定與安全，並加劇從葉門到敘利亞的中東衝突。

另一方面，阿拉伯世界外長10日譴責以色列包圍加薩之舉，要求「立即」允許援助進入。

哈瑪斯激進分子7日展開大規模攻擊，造成雙方數以百計民眾死亡後，以色列「全面圍困」加薩走廊，切斷水源、糧食、電力等必需品供應。

在以色列持續轟炸加薩走廊目標進入第5天時，加薩走廊的唯一發電廠關閉。巴勒斯坦加薩走廊電力當局宣布，發電廠的燃料已耗盡。

法新社報導，阿拉伯世界外長10日在阿拉伯聯盟的埃及開羅總部會面，討論以色列與哈瑪斯正在進行的戰爭，要求以色列解除對加薩的封鎖，並呼籲立即分發糧食、燃料和人道援助。

阿拉伯世界外長也敦促以色列重新考慮「對加薩斷電、斷水這個不公正的決定」。

伊朗總統萊希與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（見圖）11日通話，討論以巴局勢。...
伊朗總統萊希與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（見圖）11日通話，討論以巴局勢。（新華社）

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