拜登脫口「看到哈瑪斯斬首孩童照片」 白宮緊急澄清：他看的是新聞

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 向以色列 發動突襲多日後,記者團隨著以色列國防軍進入南部一處慘遭血洗的集體農場,報導當地平民慘遭屠殺,就連嬰兒都「慘遭斬首」。美國總統拜登 11日向猶太社群領袖發表講話時,也生動地描繪了這幅恐怖景象,但白宮事後不得不澄清,表示拜登沒有真的看到現場照片。

根據NBC新聞報導,拜登在概括評論美國政府美國政府支援以色列對哈瑪斯的戰爭與努力解救美國人質時表示,「我從來沒有真的想過,我會看到已證實的恐怖分子斬首兒童照片」。

NBC新聞尚未證實相關報導,白宮沒有立即回應媒體就拜登發言提供進一步細節的請求。CNN與華盛頓郵報的消息來源則指出,拜登本人和政府官員都沒有看到這些照片,也沒有對報導進行獨立確認。兩名拜登政府官員說,拜登就所謂暴行的評論是根據(以色列總理)內唐亞胡的發言人的說法與以色列媒體報導。

根據此前新聞,遭哈瑪斯武裝分子血洗的卡法雅札(Kfar Aza)集體農場是突襲事件傷亡最嚴重的城鎮,男女老幼慘死在武裝分子手下,確實數字仍無法得知。以軍韋魯少將說,「這不是戰爭,這裡也不是戰場,這是一場大屠殺」。

CNN報導,以色列總理內唐亞胡的發言人11日表示,在上周末遭哈瑪斯突襲的以色列南部卡法雅札,發現了一些「被斬首」的嬰幼兒。

以色列媒體i24News報導,以軍在卡法雅札發現約40具嬰幼兒屍體,有一些嬰兒被斬首。現場以軍說,慘況超乎想像,有些家庭全家在床上被射殺。不過,率先披露此事的記者Nicole Zedeck一開始稱「至少40名嬰兒遭放在輪床上帶走」,卻在後來澄清指「士兵告訴我,他們相信40名嬰孩被殺」。

Soldiers told me they believe 40 babies/children were killed. The exact death toll is still unknown as the military continues to go house to house and find more Israeli casualties. https://t.co/PEGSFXgb9x